Ida e Riccardo, rottura a Uomini e Donne/ Lei piange: “Vado dallo psicologo per lui!”

È una soap opera senza fine quella che ha come protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Oggi, 23 novembre, è stata registrata una nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne dalla quale giungono grosse novità sul loro rapporto. Sembra giunta (di nuovo!) alla fine la storia tra Ida e Riccardo e, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle news, tra fiumi di lacrime e accuse pensati. Ida inizialmente non voleva entrare in studio, immersa nelle lacrime dietro le quinte. Maria De Filippi ha perciò mostrato un filmato che in cui i due, dopo la scorse registrazione, litigano duramente ma si lasciano con un bacio di pace. Ma oggi le cose tornano a precipitare e le motivazioni sono tante, come poi i due ammettono in studio. La prima di queste sarebbero i mancati rapporti intimi tra loro.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si lasciano a Uomini e Donne

Ida Platano, a Uomini e Donne, svela che lui continua a non voler stare con lei nell’intimità. Riccardo spiega di desiderare prima un approccio mentale libero ma la Platano continua, riportando alla luce altri aspetti dal passato, ritenuti mancanze di rispetto gravi. Infine la dama di Uomini e Donne confessa di andare regolarmente dallo psicologo a causa della storia con lui e della sofferenza che ne deriva. Riccardo e Ida sono in lacrime, in studio si scatenano le critiche più disparate e sono tutte contro il cavaliere. Alla fine di varie accuse e di una lite che continua ad andare avanti di volta in volta, entrambi in studio confermano la volontà di chiudere una volta per tutte questa storia. Sarà davvero la chiusura definitiva?

