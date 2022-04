Ida e Riccardo tornano insieme a Uomini e Donne?/ Lui: “Emozionato quando l’ho vista”

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne ha inevitabilmente riacceso le speranze di tutti quei telespettatori che ancora sperano in un lieto fine con Ida Platano. Come i fan ben sanno, Ida e Riccardo hanno avuto una lunga e tortuosa storia d’amore, fatta di addii e ritorni, conclusasi definitivamente ormai molti mesi fa. Nella nuova registrazione, Riccardo è però tornato in studio alla ricerca dell’amore e, ovviamente, ha ritrovato Ida. Tra i due un abbraccio in studio e anche un ballo, prova che i rapporti sono comunque sereni. Ma c’è davvero la possibilità che tornino ad essere una coppia innamorata?

A parlarne è stato proprio Riccardo, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Witty TV. Il cavaliere ha infatti commentato il suo ritorno, svelando cos’ha provato nel rivedere Ida. “Inizialmente non è stata facile la registrazione, era inevitabile un confronto con Ida, questo me l’aspettavo.” ha esordito, aggiungendo “Mi aspettavo di peggio ma fortunatamente sono contento così. Senza rancore da parte di entrambi.”

Riccardo Guanieri ha però ammesso che quella con Ida Platano è una storia che appartiene al passato: “Non sono qui per corteggiarla, mi fa piacere vederla sorridere. C’è stato un momento di emozione quando ci siamo rincontrati, spero comunque per entrambi di trovare la persona giusta.” Quando però si è parlato delle storie precedenti di Ida in studio, Riccardo fa sapere di non essersi sentito toccato: “Non mi sono sentito paragonato a loro, quindi non mi sono sentito tirato in causa per dire la mia. La mia storia con Ida è stata una storia d’amore, quindi questo già la dice tutta; le altre sono state conoscenze, quindi mettermi in mezzo non ha senso perché non c’è paragone.” ha chiarito.

Infine, ha ammesso i suoi buoni propositi per questa nuova avventura a Uomini e Donne: “Sono tornato per mettermi in gioco, ma questa volta mi sono detto con non più di tre uscire. Con tre uscite capisci se la persona ti può dare qualcosa di più. Mi auguro di trovare una storia come quella che ho già vissuto“.











