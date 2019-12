Ida e Riccardo, Uomini e Donne/ No al matrimonio, lei “Non ci credo più”. Web furioso

Quale è stata la risposta di Ida Platano alla proposta di matrimonio fatta da Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne? La risposta tanto attesa dal pubblico di Canale 5 arriva alla fine della puntata di oggi, 5 dicembre, con un dietro le quinte inedito. Le telecamere hanno infatti seguito Ida e Riccardo, scoprendo che la risposta della dama è stata un no. Ida ammette di essere molto confusa sui suoi sentimenti: “Non ci credo più io a noi, adesso voglio solo stare da sola” sono le parole dette a Riccardo. La dama non sa più se quello per lui è amore o semplice affetto e non se la sente di accettare l’anello, anzi, preferisce non guardarlo e restituirlo a Riccardo che, molto amareggiato, la lascia andare da sola, come lei desidera. Un finale amaro e alquanto inaspettato per la coppia.

Ida Platano rifiuta la proposta di Riccardo Guarnieri: il web si divide

Nessun lieto fine per Ida Platano e Riccardo Guarnieri e nessun matrimonio in vista. Al momento non sono più una coppia ma tutto potrebbe essere accaduto in questi giorni, come spesso visto nelle scorse settimane. Intanto sul web i telespettatori di Uomini e Donne si sono scatenati. Tantissimi i commenti a favore o contro la reazione di Ida alla proposta di matrimonio di Riccardo. C’è chi comprende la reazione della dama e scrive “Ragazzi aveva detto stop… ed é coerente con quello che ha detto in studio… vuol stare sola adesso… e fa bene .. é una proposta di matrimonio non di andare a mangiare la pizza”; e chi, invece, no “Riccardo lasciala, vivrai meglio senza lei…..è ripetitiva dice sempre le stesse cose lei non sa cosa vuole e fa pesare a lui i suoi dubbi BASTA…..”.

