Ida Montanari, nata a Roma il 23 febbraio del 1945 da papà esperto d’arte e mamma sarta, è tra le protagoniste de “Le ragazze”, il programma di Francesca Fialdini che racconta le storie delle donne che negli anni ’60, ’70 e ’80 hanno in qualche modo lasciato il segno, contribuendo alla rivoluzione di genere. Tornando alla storia di Ida, il suo racconto si intreccia con quello della tv. Ida Montanari è stata un’adolescente timida ma anche ribelle che ha avuto la capacità, negli anni successivi alla fine della scuola (lasciata dopo la terza media), di intuire quale fosse la sua strada. Ida, infatti, ha cominciato a lavorare, frequentando nel frattempo un corso per truccatori.

Nel 1966 per Ida, appena ventenne, è arrivato il primo contratto televisivo con la Rai. Velocemente Ida Montanari si è dovuta adattare ai tempi e alle tecniche televisive, ma essendo molto giovane e capace, non ha tardato a prendere confidenza con il mezzo televisivo. Il suo primo lavoro è stato quello per lo sceneggiato “Il Conte di Montecristo” mentre due anni più tardi le si è presentata un’occasione imperdibile per la sua carriera: quella di truccare il trasformista Alighiero Noschese. Dopo aver lavorato con lui, Ida è diventata truccatrice personale di Alighiero, lavorando con lui per oltre dieci anni.

Ida Montanari, chi è: l’accademia di trucco aperta dopo l’addio alla Rai

Nonostante il passaggio dal bianco e nero della tv a quella a colori negli anni ‘70, Ida vive Montanari si è adattata perfettamente ad ogni cambiamento della tv, lavorando fino agli anni ’90 in Rai, truccando tra le altre anche Loretta Goggi. Nel 1994 ha lasciato la Rai con un tributo in diretta da parte di Fabrizio Frizzi durante una puntata di “Scommettiamo Che?”. Dopo aver lasciato il servizio pubblico, ha fondato un’agenzia e un’accademia per truccatori, lanciando tanti giovani nel mondo dello spettacolo.