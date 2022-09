Ida Platano, altro che Riccardo: bacio con Alessandro a Uomini e Donne/ Poi la lite…

Ida Platano torna tra le braccia di Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne

La seconda registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne nel corso della quale sono stati presentati i nuovi tronisti Federico Nicotera e Federico Dainese, è stata ricca di colpi di scena. La protagonista indiscussa è stata Ida Platano che, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” ha dato via a numerose dinamiche. Dopo essersi scontrata con Riccardo Guarnieri nel corso della prima registrazione, Ida, nella registrazione di ieri, si è accomodata al centro dello studio per raccontare il nuovo incontro con Alessandro Vicinanza, il cavaliere con cui ha avuto una storia nella scorsa stagione.

I due hanno raccontato di aver ricominciato a sentirsi e di essere usciti nuovamente insieme. E’ stata una serata bella al termine della quale è scattato anche il bacio. La dama, dunque, pare aver archiviato definitivamente Riccardo scegliendo di ricominciare con Alessandro. Tuttavia, la scelta della dama è stato poi il motivo di un litigio furioso.

Ida Platano: lite furiosa con Armando Incarnato

Tra Ida Platano e Armando Incarnato c’è sempre stato un ottimo rapporto d’amicizia. Il cavaliere napoletano ha spesso dato consigli alla dama schierandosi dalla sua parte durante i vari scontri che ha avuto in trasmissione con i suoi pretendenti o con Tina Cipollari. Tuttavia, nel corso della registrazione di ieri, il bacio tra Ida e Alessandro Vicinanza ha provocato una forte reazione di Armando.

Armando, infatti, come riferisce Lorenzo Pugnaloni di “Uominiedonneclassicoeover” non ha condiviso la scelta di Ida di uscire nuovamente con Alessandro e baciarlo. Le parole del cavaliere napoletano hanno così portato ad una reazione di Ida e allo scontro tra Armando e Alessandro.

