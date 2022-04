Ida Platano ancora innamorata di Riccardo Guarnieri?/ A Uomini e Donne, la verità di…

Ida Platano ancora innamorata di Riccardo Guarnieri?

Il ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre del trono over di Uomini e Donne sta creando nuove dinamiche coinvolgendo Ida Platano. I due hanno vissuto una storia importante, come hanno ammesso entrambi, che ha lasciato vari ricordi sia in Riccardo che in Ida. Una storia che era finita con tanti rancori e che il ritorno in trasmissione del cavaliere pugliese sta aiutando a cancellare. Entrambi ufficialmente single, nonostante la delusione vissuta, cercano ancora l’amore. Riccardo, da quando è tornato a Uomini e Donne, è uscito con Gloria e Mariagrazia chiudendo, però, con entrambe. E Ida? Dopo la fine della storia con Alessandro Vicinanza, la Platano aveva cominciato a conoscere un cavaliere romano di nome Ilie che, però, non è più tornato in studio.

Se Riccardo, nonostante la fine delle conoscenze con Gloria e Mariagrazia, sembra pronto a conoscere altre dame, Ida, per il momento, pare non stia uscendo con nessuno. Secondo Tina Cipollari, la dama sarebbe fortemente presa da Riccardo e, nel corso della registrazione del 29 aprile, c’è stato un nuovo capitolo di questa storia.

Tina Cipollari contro Ida Platano

Come fanno sapere le anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi si è concentrata sul rapporto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Il cavaliere pugliese ha ribadito che i rancori del passato sono superati e che con Ida c’è solo amicizia. Ida, invece, ha spiegato di non vedere amicizia con lui sostenendo che c’è molto altro.

La dama sembra ancora molto presa da lui e, secondo Tina Cipollari, i sentimenti di Ida nei confronti di Riccardo sono ancora molto forti. La Platano, dunque, è ancora innamorata? Nelle scorse puntate, Ida aveva spiegato di considerare Riccardo una persona speciale: ci sarà un colpo di sc

