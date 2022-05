Ida Platano ancora innamorata di Riccardo Guarnieri?/ “A Uomini e Donne non risponde”

Ida Platano e i sentimenti per Riccardo Guarnieri

Da quando Riccardo Guarnieri è tornato nel parterre del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano è finita più volte sul banco degli imputati. Tina Cipollari è convinta che Ida sia ancora innamorata di Riccardo nonostante la dama non si sia mai pronunciata esplicitamente in tal senso. In una lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Ida ha spiegato di non aver mai visto e sentito Riccardo dopo la fine della loro storia e di aver incrociato nuovamente il suo sguardo in trasmissione. A parlare dei sentimenti di ida è stato proprio Riccardo Guarnieri che ha commentato la situazione con Ida sulle pagine del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi.

“Ida e io è da tempo che non ci vediamo e sentiamo fuori dallo studio. Non c’è stato alcun contatto. L’ho rivista dopo tanto tempo in studio, davanti alle telecamere, in giorno in cui sono arrivato a Uomini e Donne”, ha spiegato Riccardo.

Riccardo Guarnieri, la verità su Ida Platano

Ida Platano è davvero innamorata di Riccardo Guarnieri? Nonostante sia passato del tempo dalla fine della storia, la dama prova ancora dei sentimenti nei confronti dell’ex? “Non so se Ida provi ancora qualcosa per me, perché non lo dice. Quando le viene chiesto non risponde e anche io, ballando o chiacchierando in studio, gliel’ho chiesto ma non mi ha mai risposto…”, ha detto Riccardo.

Tra Ida e Riccardo, dunque, c’è solo amicizia? Riccardo continua a ribadire di non provare sentimenti con Ida, motivo per cui continua a chiedere ad Ida di ballare con lui. Cosa accadrà, dunque, tra i due? Ida ammetterà di provare dei sentimenti per l’ex e ribadirà di considerarlo solo una persona importante? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

