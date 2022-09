Ida Platano, appello a Leonardo DiCaprio: “Corteggiami!”/ Stanca di Uomini e donne?

Uomini e donne, Ida Platano torna in studio e si gode le ultime vacanze da “single”

Nessuno si sarebbe aspettato che Ida Platano sarebbe tornata a cercare l’amore a Uomini e donne e al contempo si sarebbe data alla recitazione, dopo le lacrime versate per Riccardo Guarnieri in una recente intervista a Verissimo, eppure nonostante il disperato tentativo di ricongiungersi al cavaliere si sia rivelato vano e le abbia arrecato sofferenza la dama é tornata al dating show di Maria De Filippi, speranzosa di trovare l’amore, e in contemporanea si gode anche gli ultimi giorni dell’estate 2022. In che modo?

La dama, a Verissimo, ha palesato in lacrime di soffrire il fatto che al tentativo di ricongiungersi avvenuto con un invito a cena, lui non l’abbia fatta sentire desiderata tanto da non cercare il bacio, nonostante il loro trascorso in amore, segno per la dama che il cavaliere non sia più attratto da lei. Per Riccardo, invece, un bacio non avrebbe risolto i problemi di coppia palesatisi da tempo tra i due, motivo per cui lui avrebbe dato priorità al dialogo con l’intento di cercare la giusta mediazione prima di ritrovare la passione di coppia. E stando alle anticipazioni TV del rinnovato format di Uomini e donne, relative alle registrazioni del programma in partenza il 19 settembre 2022 su Canale 5, tenutesi a fine agosto, Ida e Riccardo si sono rivisti nello studio TV dove tutto cominciava e si é registrato il loro primo incontro in assoluto per poi innamorarsi, lasciarsi e riprovarci e rinunciarci. Al rientro dalle vacanze estive del format, entrambi stupiranno i telespettatori.

Ida Platano cerca ancora l’amore, dopo Riccardo Guarnieri

Secondo lo spoiler TV, infatti, Ida si lascerà andare ad un bacio focoso in un’esterna con l’ex fiamma conosciuta al trono over, Alessandro Vicinanza, e Riccardo ammetterà di nutrire un interesse verso la neo tronista in carica Federica Aversano, per poi tornare indietro sui suoi passi quando la conduttrice Maria De Filippi lo metterà dinanzi ad un bivio, o meglio gli chiederá di scegliere se restare nel parterre degli over o passare tra i corteggiatori del trono classico per la casertana. Riccardo non se la sentirà di mettere a rischio il suo posto tra gli over, ormai coperto da anni, soprattutto perché la tronista non si paleserá entusiasta delle sue avances e ammetterá di essere rimasta colpita in negativo dalla condotta assunta da lui verso l’ex Platano. Questo, con tanto di annesso rimprovero di Maria De Filippi, che esorterà i due ex a non comportarsi da infantili, come dei teenager agli screzi da primi amori adolescenziali.

Al di lá di Uomini e donne, però Ida Platano si gode intanto lontana dalla TV gli ultimi sprazzi dell’estate 2022 al mare della Sicilia, dove si é lasciata immortalare in un video che la ritrae mentre impersona la parte dell’attrice Kate Winslet Rose Dewitt Bukater, la protagonista della lovestory con Jack Dawson (ruolo interpretato da Leonardo DiCaprio) nella pellicola premio Oscar, Titanic . Un filmato che lei ha postato sui social dopo la fuga di spoiler nel web che la vede tornare a riprovarci con Alessandro a Uomini e donne e dal messaggio che, tuttavia, la vedrebbe ancora alla ricerca del suo Leonardo DiCaprio: “Jack dove sei? Sono qui in Sicilia, vieni, ti prego!”. Che il bello e bravo Leonardo DiCaprio possa accogliere il disperato appello del volto TV di Uomini e donne? Certo é che un’ipotetica partecipazione dell’attore americano ad una possibile formula per celebrity del dating show, Uomini e donne vip, contribuirebbe ad assicurare il pieno di ascolti TV alle reti Mediaset.

Che Ida Platano non abbia intenzione tornare a fare coppia con Alessandro Vicinanza?













