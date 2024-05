Ida Platano assente a Uomini e Donne: “Delusa da Mario e Pierpaolo”/ Tina Cipollari contro Cusitore

Ida Platano, ecco perché è assente a Uomini e Donne

Ida Platano assente nella puntata di Uomini e Donne del 7 maggio 2024: ad annunciarlo è stata la stessa Maria De Filippi esortando Mario Cusitore e Pierpaolo Siano a raggiungere il centro dello studio. “Ida è in camerino, ma ha deciso di non partecipare alla puntata”, spiega la conduttrice che manda in onda il filmato di un confronto avvenuto dietro le quinte tra Mario Cusitore e la stessa Ida durante il quale la tronista ha provato a farsi dire il cognome della ragazza del B&B senza, tuttavia riuscirci. “Ho sbagliato ad innamorarmi di una donna come te”, sbotta Mario che ammette di essere infastidito dall’atteggiamento di Ida che continua a non credergli.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 MAGGIO 2024/ Tina Cipollari ancora contro Mario

Ida, poi, si lascia andare ad uno sfogo con le telecamere di Uomini e Donne: “Mi ha fatto male sentire Mario dire che ha sbagliato ad innamorarsi di me e anche Pierpaolo mi ha delusa perché non mi è piaciuto come mi ha trattata quando sono andata ad Avellino“, dice nel filmato la tronista.

Tina Cipollari e Gianni Sperti contro Mario Cusitore

Al termine del filmato con lo sfogo di Ida Platano, Pierpaolo Siano decide di raggiungere la tronista per provare a parlarle. Mario, invece, resta in studio scatenando la dura reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti. “Perché non vuoi dire il cognome di questa ragazza? Staiu tutelando una che hai appena conosciuto rispetto alla donna che dici di amare. Stai dicendo un mare di bugie“, sbotta Tina con il sostegno di Gianni.

Ida Platano e Mario Cusitore tornano a Uomini e Donne/ Ultimo confronto: lui sotto casa di lei...

“A 45 anni la mia parola viene messa in discussione? Perché”, replica Mario. “Perché dici bugie e stai usando Ida“, ribatte una furiosa Cipollari. “Mario, Ida non ti crede perché sei lo stesso che ha confermato delle chat quindi i precedenti su di te ci sono e poi se Pierpaolo, d’istinto, ha raggiunto Ida provando a conoscerla, tu sei rimasto qui per discutere con me e Tina”, aggiunge Gianni Sperti. Maria De Filippi cambia poi argomento invitando Mario e Pierpaolo a lasciare lo studio ammettendo di non sapere come proseguirà il trono di Ida.











© RIPRODUZIONE RISERVATA