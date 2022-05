Ida Platano bacia un uomo in locale dopo Uomini e Donne/ Riccardo dimenticato…

Nuovo amore per Ida Platano?

Ida Platano continua ad essere al centro delle dinamiche a Uomini e Donne. La dama del trono over, con il ritorno di Riccardo Guarnieri, non ha nascosto i propri sentimenti per l’ex aggiungendo, però, di non provare più quello che provava prima. Ida, nel parterre del trono over, sta provando ad andare avanti. Nel corso della puntata del dating show di canale 5 trasmessa oggi, Ida ha conosciuto un ragazzo 37enne, Marco, che ha accettato di conoscere. Proprio nel giorno in cui è andata in onda la puntata, Isa e Chia ha pubblicato un video in cui Ida è in compagnia di un uomo misterioso con cui scatta anche il bacio.

Ida Platano piange a Uomini e Donne/ Tina: "Sei ancora innamorata di Riccardo..."

Nel video, Ida si trova in un locale di Brescia. La dama del trono over è in compagnia di un uomo pelato che è immortalato di spalle. Dal fisico, tuttavia, sembra che l’uomo con cui è stata pizzicata Ida sia proprio Marco. Per scoprirlo, tuttavia, non ci resta che aspettare le prossime puntate di Uomini e Donne.

Ida Platano ancora innamorata di Riccardo Guarnieri?/ A Uomini e Donne, la verità di…

Ida Platano dimentica Riccardo Guarnieri?

Con Riccardo Guarnieri, Ida Platano ha vissuto una grande e importante storia d’amore. Anche Riccardo ha ammesso di aver vissuto con Ida la storia più importante della sua vita. Tuttavia, Ida ha spiegato di non vedere in Riccardo un amico e che non lo vedrà mai in tal senso mentre Guarnieri ha spiegato di vederla solo come amica e di non voler tornare indietro.

Ida, dunque, ha voltato definitivamente pagina? Dal video pubblicato da Isa e Chia, pare proprio di sì. In studio, durante una discussione con Tina Cipollari, la Platano ha spiegato di non riuscire più a provare ciò che ha provato in passato, particolarmente per Riccardo. L’uomo che bacia nel video che potete vedere cliccando qui sarà quello che riuscirà a conquistare il cuore della Platano?

Ida Platano, Uomini e Donne/ Risponde a Tina Cipollari? "Vivere come cavolo ci piace"

© RIPRODUZIONE RISERVATA