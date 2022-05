Ida Platano bacia un uomo in un locale/ È il cavaliere Marco di Uomini e Donne?

Ida Platano bacia un uomo: è il cavaliere Marco?

Ida Platano, celebre dama del trono over di Uomini e Donne, è stata avvistata in un locale di Brescia insieme a un uomo. Ida, dopo la storia d’amore naufragata con Riccardo Guarnieri, è tornata nel dating show per trovare l’amore, ma al momento ha archiviato numerose conoscenze. In studio Tina Cipollari l’ha accusata di essere ancora innamorata di Riccardo, con cui c’è stato un riavvicinamento nelle ultime settimana, ma nella realtà Ida si diverte in compagnia di un uomo, che potrebbe essere Marco, il cavaliere da poco arrivato nel dating show proprio per conoscere la dama. In queste ore circola un video sui social, rilasciato da IsaeChia, che mostra Ida Platano mentre bacia un uomo con cui avrebbe trascorso una serata a Brescia: “Si baciavano tranquillamente avanti tutti, senza problemi”, sono le parole della talpa che ha ripreso il bacio tra i due.

Ida Platano con Marco, Riccardo con…

Dalle immagini è evidente che non si tratta di Riccardo Guarnieri, ma di un uomo he sembra corrispondere proprio al nuovo arrivato Marco. Nelle ultime puntata di Uomini e Donne sono scesi due cavalieri per Ida Platano ma solo Marco ha catturato la sua l’attenzione. Ha 37 anni ed è della provincia di Milano. E un operaio elettromeccanico e come hobby fa il personal trainer. Non ha figli e non è mai stato sposato. “Mi hai colpito, sei particolare e mi piaci”, ha detto il cavaliere rivolgendosi alla dama. Come la prenderà Riccardo Guarnieri? In realtà anche il cavaliere pugliese è stato avvistato in compagnia di una ragazza che non partecipa al programma di Maria De Filippi. A segnalarlo è stata l’opinionista Deianira Marzano che ha ricevuto lo “scoop” da uno dei suoi follower. La persona in questione ha incontrato Riccardo a Castellaneta, in provincia di Taranto e lo ha visto mano per la mano con una ragazza mora: “Ma Riccardo se esce con altre donne che motivo ha di andare in trasmissione per trovare cosa? Gli sponsor su Instagram”, ha commentato la Marzano.

