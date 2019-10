Ida Platano, bacio con Armando Incarnato/ Uomini e Donne: nuovo inizio per la dama?

Il primo bacio di Ida Platano dopo la delusione vissuta con Riccardo Guarnieri è finalmente arrivato. Nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, dopo aver versato numerose lacrime a causa di Riccardo Guarnieri, torna finalmente a sorridere. Merito di Armando Incarnato che, dopo averla difesa in puntata e aver ammesso di provare un forte interesse per lei, dopo averla corteggiata telefonicamente, è riuscito a convincerla ad uscire insieme. Nonostante dubbi e paure e il timore di ricevere l’ennesima delusione sentimentale, Ida Platano ha deciso di uscire con Armando. L’appuntamento con il cavaliere ha piacevolmente sorpreso la dama che, in studio, seduta al centro dello studio di fronte ad Armando che sta frequentando anche la bellissima Veronica, nuova protagonista femminile del parterre, non ha nascosto il proprio entusiasmo per la nuova frequentazione.

IDA PLATANO, BACIO CON ARMANDO INCARNATO: “INASPETTATO”

La scelta di continuare a partecipare al trono over di Uomini e Donne sta portando bene a Ida Platano che, dopo un anno di lacrime e sofferenze d’amore, ha ritrovato la voglia di credere nell’amore. Quella con Armando è solo una conoscenza, ma tra i due c’è già stato il primo bacio. Ida e Armando, infatti, si sono visti senza telecamere e i due, al termine di una serata spensierata e divertenti che li ha portati a stare fuori fino alle cinque del mattino, si sono salutati con un bacio. Un gesto che ha fatto piacere ad entrambi anche se Ida, con il cuore ancora ferito per quanto accaduto con Riccardo, preferisce procedere a piccoli passi. Armando Incarnato, dunque, sarà il cavaliere con cui Ida volterà davvero pagina o ci sarà un clamoroso colpo di scena? Le anticipazioni ci inducono a credere che tra Riccardo ed Ida, la storia non sia ancora finita…

