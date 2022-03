Ida Platano ballo sexy con Umberto Gaudino di Amici/ Cosa succede a Uomini e donne?

Uomini e donne, le anticipazioni tv del 22 marzo 2022: Ida Platano si dà al ballo con Umberto Gaudino

Il 22 marzo 2022, su Canale 5, ha il via il consuetudinario appuntamento tv di Uomini e donne, previsto per le 14:45 circa, e al trono over Ida Platano diventerà protagonista di un momento di transizione al centro studio, che la vedrà alternare lacrime di dolore a lacrime di gioia, alle prese con una rottura con Alessandro Vicinanza e un ballo suadente con Umberto Gaudino. La bresciana ha avuto modo di chiarire con Alessandro che non le sarà più possibile credere in un futuro di coppia, rispetto alla loro conoscenza intima avviata al dating-show, dal momento che al nuovo confronto vis à vis lui le ha chiarito di non corrispondere i suoi stessi sentimenti. Una rottura maturata a malincuore per la bresciana, alla luce del fatto che lei finirà in preda ad un mare di lacrime per l’ennesima delusione d’amore subita nel format di Canale 5. La conduttrice di Uomini e donne, Maria De Filippi, alla visione delle lacrime di Ida, vorrà però strapparle un sorriso invitando Umberto Gaudino di Amici 21 al centro studio. E l’idea di Queen Mary non è solo quella di far rifare gli occhi a Ida, dinanzi alla visione del ballerino latinista di Napoli, ma sarà anche quella di invitare il sexy danzatore a ballare con la Platano al centro studio, con l’intento di risollevarle il morale.

Una proposta bollente che, nonostante la delusione d’amore, Ida Platano alla fine accetterà, per la gioia dei fedeli telespettatori del dating-show e di Amici di Maria De Filippi, dove Umberto Gaudino copre da anni il ruolo di ballerino professionista di latino.

Umberto Gaudino e Ida Platano intimi in un paso doble a Uomini e donne

A questo punto, con un paso doble focoso sulle note de La vida es un carnaval, all’insegna della vicinanza fisica, Ida Platano e Umberto Gaudino si mostreranno vicinissimi in una serie di travolgenti passi di danza, e la dama bresciana sembrerà sorridere di nuovo alla vita, complice l’emozione della presenza del seducente latinista, oltre al rinnovato ottimismo che produrrà come effetto la musica in sottofondo. “Torna più spesso”, dichiarerà Tina riferendosi a Umberto Gaudino.

Ma il momento di spensieratezza per Ida non sortirà l’effetto sperato, ovvero l’idea originale di Maria De Filippi: questo, dal momento che, non appena tornata alla sua postazione sedere di dama del trono over, Ida Platano tornerà a versare lacrime amare al pensiero di aver perso Alessandro Vicinanza.

