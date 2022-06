Ida Platano “cancella” Riccardo Guarnieri/ Drastico cambiamento dopo Uomini e Donne

Ida Pltano, addio definitivo a Riccardo Guarnieri

Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri pare sia calato definitivamente il sipario. Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, dopo aver provato a ricucire il rapporto, la dama e il cavaliere del trono over hanno discusso pesantemente fino alla scelta di Ida di chiudere per sempre. La dama, dopo aver ammesso di provare ancora qualcosa per il cavaliere pugliese, era pronta a dargli un’altra possibilità. Riccardo, invece, ha ammesso di non essere più innamorato come una volta portando così Ida a chiudere per sempre. Conclusa la stagione di Uomini e Donne, la Platano, in attesa di concedersi le vacanze, sta dedicando il proprio tempo al figlio e al lavoro.

Tuttavia, Ida è anche molto presente sui social e rivolgendosi ai fan, la dama del trono over ha ammesso di aver deciso di mettere in atto un drastico cambiamento.

La scelta di Ida Platano

Ida Platano è considerata una delle dame di punta del trono over di Uomini e Donne. A settembre, quando il programma di Maria De Filippi tornerà in onda, salvo clamorosi colpi di scena, Ida dovrebbe essere una delle protagonista, ma con qualche look si presenterà in studio. Nel corso della stagione conclusa poche settimane fa, Ida ha sfoggiato anche una chioma molto riccia. Per l’estate, invece, pare abbia deciso di cambiare colore.

Essendo una parrucchiera professionista, la Platano avrebbe deciso di sfoggiare una chioma bionda dando così inizio ad un cambiamento che potrebbe riguardare anche altre sfere della sua vita. Come reagiranno i fan di fronte alla scelta di Ida di sfoggiare il biondo? Sarà un modo per voltare definitivamente pagina?

