Ida Platano, chi è e vita privata/ La relazione con Riccardo Guarnieri e…

Chi è Ida Platano, la dama di Uomini e Donne

Ida Platano è una famosa hair stylist che sta cercando di inserirsi nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi reality televisivi. Ida si è trasferita da giovanissima a Brescia per seguire un suo amore anche contro la volontà dei genitori. Poi a solo 18 anni si è sposata per poi dedicarsi alla sua attività professionale da parrucchiera principalmente. Il matrimonio è durato circa dieci anni. All’età di 30 anni rimane incinta di un bambino che si chiama Samuele. Tuttavia, il compagno con cui si frequentava decide di non interessarsi alla madre e al piccolo. La sua prima esperienza in tv è stata Uomini e Donne.

Ida e Alessandro ospiti a Verissimo/ Bufera sulla Toffanin: "Motivo per non vederlo"

Poi ha intrapreso una relazione con Riccardo Guarnieri con cui ha partecipato al reality Temptation Island nel 2018. Dopo la fine della relazione con Guarnieri, Ida ha avviato una frequentazione con Alessandro Vicinanza. Ida e Alessandro adesso stanno vivendo la loro relazione nella vita reale, lontano dai riflettori ma i due sono sempre attivissimi sui social dove condividono con i loro fan momenti di vita quotidiana tra baci, coccole e cene fuori. La coppia s racconterà nella puntata odierna di Verissimo.

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro si amano davvero?/ "Avvistato con un'altra"

Ida Platano aspetta un bambino? Una frase di Alessandro Vicinanza alimenta il sospetto

Ida Platano e Alessandro Vicinanza presto genitori? La coppia del Trono Over esprime il desiderio della famiglia allargata. A rivelarlo è lui stesso in un’intervista a Uomini e Donne Magazine. Alessandro ha ammesso di volere diventare padre e di aver trovato in Ida la donna giusta per coronare questo desiderio: “Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra. Magari non nell’immediato, ma in un futuro vicino sì”. Ida Platano non ha mani nascosto che le piacerebbe diventare mamma. Lei è già mamma del piccolo Samuele, avuto da una relazione del passato. Non si sa nulla del padre del bambino.

Uomini e donne, Riccardo "terzo incomodo" tra Ida e Alessandro?/ Il gesto inaspettato

L’ex dama del Trono Over ha sempre cercato di mantenere privata la vita di suo figlio, non mostrando neppure il suo viso sui social. Al momento pare che Ida non aspetti nessun bambino anche perché la frase detta da Vicinanza nell’intervista allude ad un suo desiderio. Non si sa però come andranno le cose e per questo i fan sono molto curiosi, tanto che seguono sui social ogni passo della coppia. Pare che i due abbiano deciso di trascorrere insieme anche le vacanze di Natale.

Ida Platano a Verissimo: piovono critiche sui social

Ida Platano torna a Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare la sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza conosciuto nel dating show televisivo “Uomini e Donne”. Sui social però in tantissimi hanno criticato la scelta del popolare rotocalco televisivo campione d’ascolti del weekend di Canale 5. Su Twitter, infatti, un utente ha criticato Silvia Toffanin scrivendo: “ma chi sono? Ci rendiamo conto?”. Mentre un’altra persona ha scritto: “Toffanin potrebbe fare interviste che arricchiscano il telespettatore, non che gettino ancora più nel ridicolo persone non in grado di andare oltre quello che dimostrano”. Non solo, un altro utente ha scritto sotto la pagina del programma: “di solito ospitate i Vip. Ormai si marcia sul nulla in TV. La Toffanin potrebbe fare interviste che arricchiscano il telespettatore, non che gettino ancora più nel ridicolo persone non in grado di andare oltre quello che dimostrano”.

Che dire l’intervista di Ida Platano non parte nel migliore dei modi, anche se la dama del Trono Over di Uomini e Donne non è la prima volta che arriva nel programma di Canale 5. Già lo scorso anno aveva partecipato raccontando la sua vita e la realizzazione di un sogno.

Ida Platano e l’amore per il suo lavoro

“Quando abitavo ancora a Palermo ho iniziato a lavorare per una coppia di parrucchieri che avevano un salone dedicato sia agli uomini che alle donne. Non avendo esperienza, per i primi tempi mi limitavo a fare gli shampoo e a spazzare per terra. Il proprietario di questo salone è poi diventato il mio maestro: è stato lui a darmi l’input di buttarmi nel mondo del lavoro perché mi vedeva appassionata…”. Con queste parole Ida Platano ha parlato del suo lavoro che è diventato la sua vita. Ida, infatti, ha aperto un suo salone a Brescia, ma non nasconde che se non fosse diventata parrucchiere avrebbe voluto lavorare viaggiando: “avrei voluto fare la hostess di volo. Adoro gli aerei, amo viaggiare: in un’altra vita magari farò sia la hostess che la parrucchiera”.

Non solo, la dama ha anche raccontato la sua adolescenza e il suo desiderio di amore: “sono stata poco bambina. A 17 anni mi sono innamorata. Non si poteva convivere, mio padre non era d’accordo. Mi sono sposata, sono stati 10 anni di matrimonio. Ero innamorata, però sono cresciuta insieme a lui. L’amore vero l’ho scoperto dopo. Sognavo dei figli, ma non sono mai arrivati. Tradimenti? Ci sono state delle piccole cose che mi hanno portato a decidere di chiudere questo matrimonio”.













