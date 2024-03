Ida Platano, chi sceglierà tra Mario e Pierpaolo a Uomini e Donne?/ La rivelazione di Maria De Filippi

Ida Platano tra Mario Cusitore e Pierpaolo a Uomini e Donne

Ida Platano sempre più divisa tra Mario Cusitore e Pierpaolo a Uomini e Donne. La tronista, dopo aver chiuso la storia con Alessandro Vicinanza, aveva deciso di rimettersi subito in gioco accettando il trono di Uomini e Donne. Una nuova avventura che Ida ha iniziato con tanto entusiasmo sperando di poter vivere la favola d’amore che, ad oggi, stanno vivendo Brando e Raffaella Scuotto felici e innamorati dopo la scelta. Tuttavia, il percorso, si sta rivelando sempre più difficile per Ida che, dopo aver eliminato i diversi corteggiatori, ha deciso di restare solo con Mario Cusitore e Pierpaolo. Con quest’ultimo, è nato subito un feeling che è cresciuto esterna dopo esterna anche se nelle ultime puntate del dating show di canale 5 non sono mancate le discussioni.

Con Mario, invece, c’è stata subito una forte attrazione fisica ma anche i problemi dovuti alle varie segnalazioni. Ida aveva anche deciso di eliminarlo ma il ritorno in studio di Mario l’ha convinta a concedergli una seconda possibilità. Nonostante le varie incomprensioni, Ida sceglierà uno tra Mario e Pierpaolo anche se un’affermazione di Maria De Filippi ha lasciato senza parole il pubblico.

Maria De Filippi e le parole sulla scelta di Ida Platano

Al termine della scelta di Brando, Raffaella Scuotto, durante i saluti, ha chiesto a Maria De Filippi di invitare lei e Brando in studio in occasione della scelta di Ida Platano. Maria De Filippi ha promesso di invitare la nuova coppia di Uomini e Donne per poi lasciarsi andare ad una battura.

“Sempre se ci arriva a farla una scelta”, le parole della conduttrice. “Sempre se rimane qualche corteggiatore per lei” ha aggiunto Gianni Sperti mentre Tina Cipollari ha ipotizzato il possibile arrivo di nuovi corteggiatori in studio. L’ex dama del trono over, oggi tronista, dunque, riuscirà a fare una scelta?

