Ida Platano chiude con Alessandro a Uomini e Donne/ “Gli ho concesso l’esclusiva ma…”

Colpo di scena nella storia tra Ida Platano e Alessandro. Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa ieri, Ida e Alessandro avevano raccontato i dettagli dei giorni trascorsi a Brescia. Durante il confronto, la dama del trono over aveva concesso l’esclusiva ad Alessandro il quale, tuttavia, aveva deciso di concedersi qualche giorno prima di decidere se portare avanti la storia, ma Ida annuncia di voler chiudere. “Gli ho dato delle dimostrazioni, ma non è servito a niente”, spiega Ida che non nasconde la propria delusione.

“Io ci credo, mi butto e gli concedo l’esclusivo, ma lo vedo impaurito e questa cosa mi ha lasciato un po’ così. Lui dice che ci deve pensare, ma non voglio far passare questi giorni. Chiudo adesso“, annuncia la Platano. “Ida non è che tu vuoi tutto e subito?“, chiede Tina Cipollari. “No, ma lo vedo poco convinto”, aggiunge ancora la dama.

Ida Platano e Alessandro, tutto finito?

Dopo aver ascoltato le parole di Ida, Alessandro prova a farle cambiare idea. “Ci sono dei problemi che vanno affrontati, ma non ti prenderò mai in giro. Non è vero che non provo sentimenti per te e poi non avevo capito totalmente cosa significa l’esclusiva” dice il cavaliere. “Non mi dire che non sai cosa sigifica l’esclusiva perchè mi hai detto che segui il programma da anni“, sbotta la Platano.

Tina Cipollari decide così di dare un consiglio alla dama del trono over: “Invece di pensare al futuro e a cosa succederà tra un anno vivetevi il presente. Non è detto che le storie d’amore a distanza non funzionino perchè le storie possono finire anche se la persona vive accanto“, dice la bionda opinionista. “Non ci riesco perchè non esco con una persona con un’avventura”, puntualizza Ida che poi decide di lasciare lo studio.

