Ida Platano come Jennifer Lopez a Uomini e Donne/ Tina Cipollari: “Sei Romina Power?”

La puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 20 aprile, è stata dedicata alla sfilata femminile dal tema “Come una star”. Se Gemma Galgani ha scelto di presentarsi in passerella come Madonna mentre Isabella Ricci ha puntato sulla sensualità di Uma Thurman conquistando tutti, Ida Platano, tornata in trasmissione per cercare nuovamente l’amore dopo la fine della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, ha scelto di portare sulla passerella la sensualità di Jennifer Lopez, la sua artista preferita e che ammira anche come donna. Ida si è così presentata davanti al parterre maschile con un top bianco e un pantalone. Tuttavia, il risultato non è piaciuto a Tina Cipollari. “Ma chi è Romina Power?”, ha chiesto inizialmente la bionda opinionista. “La stessa sensualità della Lopez“, ha aggiunto ancora la Cipollari.

La sfilata di Ida Platano non convince il pubblico di Uomini e Donne

La sfilata di Ida Platano non ha convinto neanche il pubblico di Uomini e Donne che non ha gradito la passerella della dama del trono over nei panni di Jennifer Lopez. “J.Lo perdonala ti prego“, scrive una signora su Instagram. “Ma come cammina?”, chiede un’altra. E ancora: “Ti prego Jennifer Lopez, abbi pietà Lei perché non sa quello che fa“, “Ci vuole coraggio”, “Ida e Jennifer Lopez, due gocce d’acqua”. La sfilata di Ida, dunque, non è piaciuta. In molti, inoltrano, commentano il suo ritorno a Uomini e Donne ribadendo il desiderio di vedere volti nuovi. ida, dunque, riuscirà a riconquistare l’affetto di tutti?

