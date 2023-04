Ida Platano compie gli anni: che succede con Alessandro Vicinanza?/ Svolta a Parigi

Ida Platano compie gli anni: il viaggio con Alessandro Vicinanza spegne la polemica su Uomini e donne

Anche dopo la sua uscita di scena da Uomini e donne, Ida Platano fa parlare di sé, nel mezzo dei festeggiamenti del suo compleanno, anche per effetto dell’influenza nella sua vita di Alessandro Vicinanza. Nei giorni che segnano la fine del corrente mese di marzo 2023 e il traguardo del compimento dei suoi quarant’anni, Ida vola via dall’Italia in direzione verso una meta di attrazione turistica nel vecchio continente. Di recente, lasciava il programma di Maria De Filippi da dama uscente del trono over, in coppia con Alessandro Vicinanza, il cavaliere che l’ha fatta capitolare e che l’ha sospinta a dimenticare l’ex storico Riccardo Guarnieri. E a dispetto delle critiche web, che ora la tacciano di fingere un amore con Alessandro per visibilità come fonte di collaborazioni lavorative con prestigiosi brand e business, la festeggiata Ida conferma la sua lovestory con Vicinanza.

La conferma della lovestory in corso dell’ex conoscente di Riccardo Guarnieri al trono over di Uomini e donne arriva tra le Instagram stories della diretta interessata, Ida Platano. Questo nel giorno del compleanno di Ida, datato 30 marzo. Tra le storie da lei condivise con il web, nel mezzo delle ore di celebrazione dei 40 anni, la popolare siciliana si lascia immortalare in coppia con il salernitano, mentre i due si intrattengono in una cena-party al chiaro di luna, a Parigi, tra le candeline rosa che l’ex dame di Uomini e donne spegne in Francia.

Gemma Galgani e gli auguri di buon compleanno per Ida Platano, ex Uomini e donne

In una mise total-black la coppia di Uomini e donne si conferma, quindi, più unità che mai. E tra le storie d’amore, per i 40 anni della bella Ida Platano, giunge anche il messaggio di auguri di Gemma Galgani, che la festeggiata condivide con fierezza insieme al popolo del web: “Oggi è un giorno speciale, e non solo perchè è il tuo compleanno. Perchè tutti i giorni trascorsi insieme sono speciali e tu rendi tutto bello. Tanti cari auguri preziosa amica mia”. Parole che confermano l’amicizia tra l’ex dama e la mittente del messaggio nonché veterana del trono over di Uomini e donne.

