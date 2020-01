Ida Platano con l’abito da sposa/ Nozze con Riccardo in estate? (Uomini e Donne)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sposeranno entro l’estate? Dopo aver lasciato il parterre del trono over di Uomini e Donne, l’ex dama e l’ex cavaliere sarebbero pronti a pronunciare il fatidico sì. La data ancora non c’è, ma dalle storie che Ida Platano ha pubblicato nelle scorse ore, sembrerebbe che i preparativi siano già iniziati. Approfittando di un viaggio in Sicilia in cui ha potuto incontrare anche una persona che la segue da due anni, Ida si è recata in un atelier di abiti da sposa indossando alcuni modelli. Bellissima e con un fisico mozzafiato, la Platano ha lasciato tutti senza parole indossando alcuni modelli che mettono in evidenza la sua indiscutibile bellezza. Abiti che stanno davvero bene ad Ida che, guardandosi, non puù non sorridere. Tra i modelli indossati, ci sarà anche quello che la Platano sceglierà?

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI: MATRIMONIO CONFERMATO?

Il matrimonio di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dunque, sembra ormai confermato. I due si mostrano sempre più spesso insieme sfoggiando quella complicità ritrovata dopo accese discussioni. Raggiante e felicissima di essere nuovamente tra le braccia di Riccardo, Ida appare anche più bella di quanto non lo sia già. Da parte sua, invece, Guarnieri sta facendo di tutto per rendere felice la sua dama trascorrendo diverso tempo da lei che, per il lavoro e per il figlio ha più difficoltà a spostarsi. La coppia, dunque, deciderà di sposarsi in estate? I fans che hanno sempre creduto nel ritorno di fiamma sperano di poter conoscere presto la data e di poter partecipare, anche virtualmente, al loro giorno più bello. La coppia, dunque, svelerà presto il giorno in cui pronunceranno il fatidico sì?

