Ida Platano, in un video pubblicato su Instagram, si racconta ai followers e si lascia andare ad una confessione mai fatta prima.

Tra le dame del passato che hanno lasciato il segno a Uomini e Donne c’è sicuramente Ida Platano che con le sue storie d’amore ha fatto appassionare i telespettatori che, oggi, continuano a seguirla sui social. Sempre schietta e diretta, Ida si lascia spesso andare a racconti sul proprio profilo Instagram condividendo emozioni, ma anche esperienze ed è ciò che ha deciso di fare oggi. Sul proprio profilo social, infatti, l’ex dama del trono over si è lasciata andare ad una confessione inaspettata. “Oggi mi sono sentita di aprirmi con voi e condividere un lato sensibile di me”, scrive Ida nella didascalia che accompagna il video.

Gianmarco Steri cambia lavoro?/ Le parole dell'ex Uomini e Donne che spiazzano

Ifa, essendo seguitissima, riceve spesso molte critiche e, nelle scorse ore, un utente, commentando la sua decisione di allenarsi, ha commentato così una sua foto: “Mamma mia esageri con la palestra e hai messo ancora più in evidenza le gambe che perdonami sono orrende“.

Ida Platano risponde così alle critiche degli haters

“Sono qui per raccontarvi di una mia insicurezza, voi dite perché lo stai facendo solo adesso? Perché mi sento pronta ora. Ho sempre avuto difficoltà a mostrare le mie gambe. Già da ragazzina le guardavo allo specchio e non mi piacevano, ho iniziato il mio lavoro a 13 anni, andavo a casa e mi facevano malissimo, anche solo a toccarle, soprattutto nella parte inferiore, dove avevo piccoli lividi, crampi. Facevo fatica a mostrarle e ogni volta che andavo in giro cercavo di coprirle per paura che qualcuno le vedesse e dicesse che strane e quindi mi facevo un sacco di problemi e paranoie”, scrive l’ex star di Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne: chi sono gli ospiti delle prime registrazioni/ L'indiscrezione scatena il web

“Arrivata all’età di 44 anni sono arrivata al punto di mostrarle. Ho una patologia cronica che si chiama ipedema, non ne so parlare con un certo spessore, però so che bisogna tenerlo sotto controllo con l’alimentazione e bisogna avere il rispetto di non fare diventare questa tipologia più forte. Io ho fatto tanto, se non di tutto. Quando ero ragazzina neanche si sapeva questa, forse saperlo un po’ prima mi avrebbe aiutato a venire allo scoperto. Non mi voglio più coprire, nascondermi. Tutti noi abbiamo dei difetti fisici, sono bella nell’anima e questo non mi può fermare da mostrarmi e piacermi, mi emoziono perché solo io so quello che ho sofferto. Non sono la mia patologia, sono Ida e voglio spronare qualcuno di voi a sentirvi sempre sicuri di voi nonostante qualcosa del vostro corpo non vi piaccia”, conclude Ida che potrebbe tornare nel parterre del trono over nella prossima stagione di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: chi torna nel trono over/ Cosa accadrà nella nuova stagione