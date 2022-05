Ida Platano conquista tutti a Uomini e Donne/ Tina Cipollari: “Ci credo, è nuda…”

Ida Platano dolce e diabolica a Uomini e Donne

Ida Platano apre la sfilata femminile che ha occupato tutta la puntata di Uomini e Donne del 3 maggio. Per conquistare il parterre maschile con il tema “dolce o piccante”, Ida Platano sceglie di essere sia dolce che piccante. La dama del trono over di Uomini e Donne si presenta così in passerella con un abito bianco composto da un corpetto e una gonna ampia e lunga trasparente che le ha lasciato le gambe scoperte. Con gli stivali bianchi alti sopra il ginocchio, una coda lunga e delle movenze semplici, Ida ha portato a casa volti altissimi conquistando quasi tutti dieci.

Ida sorride e ringrazia il parterre maschile che ha riconosciuto in Ida sia la dolcezza che la parte diabolica come ha spiegato nel video di presentazione in cui ha detto di essere in grado di essere sia dolce che diabolica.

Ida Platano sfila e Tina Cipollari lancia una frecciatina

Maria De Filippi fa notare come Ida Platano, con la scelta dell’outfit, abbia non solo rispecchiato il tema della sfilata, ma abbia anche conquistato grandi consensi. Tina Cipollari, così, commenta: “Ci credo, è nuda“, dice la bionda opinionista riferendosi all’outfit scelto da Ida.

Gianni Sperti, però, fa notare che, in realtà, Ida non è affatto nuda e che la scelta dell’outfit è conferme al tema della sfilata. La Platano, però, preferisce non replicare e godersi gli applausi e i voti alti che le hanno regalato i cavalieri del parterre.

