Ida Platano è tornata a parlare della patologia cronica con cui convive svelando come l'ha scoperto.

Ida Platano, negli scorsi giorni, di fronte al commento di un hater che ha lasciato un commento offensivo sulle sue gambe, in un video pubblicato su Instagram, ha svelato di soffrire di una patologia cronica. A distanza di qualche giorno, di fronte ai messaggi dei followers, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha deciso di svelare nuovi dettagli spiegando come ha scoperto di soffrire di lipedema. “Ho fatto delle visite, sono stata dall’angiologo, dal flebologo e anche dal chirurgo plastico. Poi, ogni anno, ho sempre fatto l’ecodoppler e da lì mi hanno detto che è una patologia cronica e ci sono delle cure che vengono fatte per tutta la vita”, spiega la Platano.

Ida ha poi spiegato che, sin da quando era ragazzina e ha cominciato a lavorare come parrucchiera ha sempre sentito dei dolori alle gambe. Inizialmente si pensava che tali dolori fossero dovuti al lavoro e invece erano dovuti alla patologia. “Certo, il mio lavoro non mi aiuta”, dice Ida a causa del fatto di dover stare molte ore in piedi.

Ida Platano si racconta a cuore aperto

Dopo anni, oggi Ida Platano convive con tali dolori: “Non è che non li sento più. Sono diventati parti della mia vita”, spiega l’ex dama. La Platano, poi, racconta di sentire dei pesi all’altezza delle caviglie ogni volta che cammina. “Poi quando le tocco sento dei noduli e si vedono anche degli avvallamenti. La pelle risulta molto più fragile e sono anche piena di capillari e di vene“, dice ancora.

“Il sole non dev’essere preso in modo diretto. Quando vado al mare, infatti, cerco di camminare e mi abbronzo così”, dice ancora Ida che poi racconta di allenarsi quotidianamente andando in palestra perché il “movimento fa bene purché non sia troppo altrimenti si infiammano”.

