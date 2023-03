Ida Platano, crisi con Alessandro Vicinanza?/ “Deludiamoci con rispetto”

Crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza?

Aria di crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza? Dopo un lungo tira e molla, la parrucchiera e l’imprenditore hanno deciso di darsi una possibilità fuori dagli studi di Uomini e Donne e lo scorso novembre hanno lasciato insieme il programma. “Non riesco a fare a meno di te”, ha detto il cavaliere. “Mi provochi tante forti emozioni che a questo punto voglio uscire con te”, è stata la replica della dama.

Uomini e Donne: scontro acceso tra Ida Platano e Riccardo/ "Stai rosicando!"

Ma nelle ultime ore Ida ha pubblicato una storia Instagram che ha spiazzato tutti: “Deludiamoci con rispetto”. Una semplice frase scritta in bianco su sfondo nero, ma nessuna spiegazione. Ci sono dei problemi tra lei e Alessandro? Sul profilo di Ida le ultime foto di coppie risalgono al viaggio fatto insieme a Miami, mentre Alessandro ha pubblicato alcune foto alle terme di Bormio a inizio febbraio.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano a Uomini e Donne/ Scontro epico con Riccardo

Ida Platano: “Alessandro, il mio presente”

Lo scorso dicembre Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, per la loro prima intervista di coppia. La dama del trono over di Uomini e Donne aveva parlato anche della sua passato relazione con Riccardo Guarnieri, sempre conosciuto nel dating show di Maria De Filippi: “Non rinnego nulla, per me Riccardo è stato un amore immenso. Avrei voluto dargli un’altra possibilità, poi le cose non sono andate, caratterialmente non ci siamo trovati. Con lui ho vissuto un amore grande che nonostante sia passato non posso dire che non sia stato bellissimo. Il mio presente è però Alessandro”. Nei giorni scorsi la dama di Brescia ha voluto far sentire la sua vicinanza alla conduttrice di Canale 5 in occasione della morte del marito Maurizio Costanzo: “Ciao Maurizio. Oggi ci ha lasciato un pezzo enorme della televisione italiana. Riposa in pace anima bella. Le mie più sentite condoglianze per questa perdita. Maria non sei sola”.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 4 febbraio/Torna Carola? Federico la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA