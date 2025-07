Uomini e Donne, Ida Platano ancora una volta criticata su Instagram per una scelta 'intima': l'ex dama risponde alle accuse con un video

Nonostante abbia lasciato Uomini e Donne ormai da lungo tempo, Ida Platano continua ad essere molto seguita sui social. Il che significa tanti sostenitori ma, nel suo caso, anche molti haters sempre pronti a criticare le sue scelte. Solo poche settimane fa, l’ex dama del dating show di Maria De Filippi finiva nel mirino delle critiche, e anche degli insulti, per aver postato nelle storie di Instagram una foto in intimo che qualcuno ha considerato fin troppo audace e, quindi, di cattivo gusto.

Uomini e Donne, l'appello di Mario Cusitore: "Se Maria mi vuole, corro"/ Poi parla delle coppie del programma

Accusa di fronte alla quale Ida decise di metterci la faccia in un video, accusando soprattutto le donne che l’avevano criticata di essere ‘limitate’. A distanza di pochi giorni è accaduta però una cosa simile, che ha costretto la dama ad intervenire nuovamente per rispondere a chi, anche questa volta, l’ha accusata.

Ida Platano insultata per una foto in intimo su Instagram/ L'ex di Uomini e Donne furiosa: "Siete limitati!"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida Platano (@idaplatano)

Ida Platano di Uomini e Donne risponde alle accuse ricevute sul web: cos’è successo all’ex dama

Ida Platano è finita sotto accusa per il mancato utilizzo del reggiseno. Una scelta che ha fatto indispettire alcuni suoi follower che l’hanno criticata anche in privato, scatenando la sua replica social. In un video pubblicato nelle storie di Instagram, il volto di Uomini e Donne ha risposto alle critiche: “Ma tutto a posto? Ma state sempre a dirmi: ‘Ma sempre senza reggiseno sei?’. Non li compro più i reggiseni, mi tengo quelli che ho e le lascio libere! L’importante è avere le mutande!”, ha tuonato Platano, concludendo però con una battuta ironica. Ida, d’altronde, come detto è spesso al centro di pesanti accuse per il suo aspetto: basta spulciare sotto i suoi post per leggere le parole anche molto dure che la dama riceve ogni giorni, e alle quali è peò sempre pronta a replicare.

Anticipazioni Uomini e Donne stagione 2025/ Torna Ida Platano? Colpaccio su nuovo tronista del GF: chi è