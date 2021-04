Ida Platano di Uomini e donne innamorata?/ “Ho incontrato qualcuno..”

Ida Platano già innamorata? Non è la prima volta che la dama ed ex di Riccardo Guarnieri finisce sotto la lente e nell’occhio del ciclone e anche questo fine settimana per lei è stato movimentato e non poco. Chi segue Uomini e donne sa bene che nel fine settimana ci sono state le nuove registrazioni del programma e proprio in concomitanza con queste, è poi arrivato il messaggio misterioso sui social che rivela che qualcosa di importante bolle in pentola. Proprio questa mattina, augurando il buongiorno ai suoi fan, la bella dama di Brescia ha salutato i suoi followers con grande entusiasmo rivelando che c’è qualcosa in arrivo e tutti sono già pronti a scommettere che sia l’amore, il post Riccardo e il suo possibile lieto fine.

Ida Platano ha davvero trovato l’amore a Uomini e donne in questo fine settimana? Non è la prima volta che sia parla di questa possibilità ma il messaggio rilasciato oggi dalla dama sembra davvero molto chiaro. Ma cosa ha detto di così sconvolgente Ida Platano? La dama si è lasciata andare ad un sorridente e intenso: “Come state? Io bene, bene. Ieri ho avuto un bellissimo incontro”. La protagonista di Uomini e Donne non ha svelato chi ha visto nel weekend ma in molti sono pronti a legare questo messaggio proprio con le registrazioni di questo fine settimana. Il resto lo sveleranno le puntate del programma al via da oggi per un’intensa settimana.

