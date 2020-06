Ida Platano difende Gemma e Sirius/ “Lui è colpito emotivamente…” (Uomini e donne)

Pubblicità

L’unica a difendere la storia d’amore, se così possiamo definirla, di Nicola Vivarelli, in arte Sirius, e Gemma Galgani, è la grande amica di quest’ultima e volto noto di Uomini e donne, Ida Platano. Tocca proprio alla dama prendere la spada ed ergersi a paladina della giustizia e della verità parlando del rapporto tra Gemma e Sirius come di qualcosa di autentico in barba a tutti coloro che continuano a puntare il dito e criticare la coppia. In questi giorni tra chi ha accusato Sirius di essere d’accordo con la sua fidanzata con la sola voglia di apparire e chi, invece, trova Gemma fuori luogo solo per fare un po’ parlare di sé, la coppia è stata presa di mira ad un passo dal finale di Uomini e donne. In loro soccorso è arrivata Ida Platano che, intervistata da Uomini e donne Magazine, conferma: “Vedo in lui sincerità e un coinvolgimento emotivo vero. Sono fermamente convinta che nel 2020 ognuno sia libero di fare ciò che vuole e agire come meglio crede, l’importante è che lo si faccia per la propria felicità”.

IDA PLATANO FELICE PER GEMMA E SIRIUS

Ida Platano poi rincara la dose ammettendo anche che non avrebbe saputo come comportarsi se quello che è successo a Gemma Galgani fosse successo a lei: “In ogni caso non penso che la differenza di età con un uomo molto più giovane di me mi spaventerebbe e, se fossi interessata come lo è Gemma, approfondirei la conoscenza per poi tirare le somme e capire se il ragazzo in questione sia o meno la persona giusta per me. Di certo avere un giovane corteggiatore mi lusingherebbe, questo sì”. Alla fine Ida ammette che non ci vede niente di strano nella coppia che potrebbe formarsi nel programma e si è detta felice di vederli bene insieme ammettendo il suo incoraggiamento: “Io Nicola non lo conosco, ma quando sento la mia amica al telefono percepisco la sua serenità e per me la sua felicità viene prima di tutto”.



