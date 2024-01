Ida Platano, dura lite con Mario Cusitore a Uomini e Donne/ Nuova segnalazione su di lui, poi un’esterna…

Ida Platano, scoppia la lite a Uomini e Donne con Mario Cusitore: le anticipazioni

Due registrazioni infuocate quelle di Uomini e Donne che si sono tenute il 22 e il 23 gennaio 2024, soprattutto per Ida Platano. La tronista, che il pubblico conosce per gli anni passati nel parterre del trono Over, è stata protagonista di liti, scontri e chiarimenti nelle nuove riprese, soprattutto nei confronti del suo più discusso corteggiatore: Mario Cusitore.

Le anticipazioni, riportate da Lorenzo Pugnaloni, ci svelano che nel corso della registrazione del 22 gennaio sono scesi per Ida nuovi corteggiatori. Tra loro la tronista ha deciso di tenere un ragazzo che, a quanto parte, è un amico proprio del suo corteggiatore Mario. Subito dopo è scoppiata un’accesa lite tra la tronista e Cusitore, colpa anche di una nuova segnalazioni su di lui. Mario sarebbe stato avvistato con un’altra ragazza, notizia che fa letteralmente infuriare Ida.

A questo punto la tronista ha lasciato lo studio per sbollire la rabbia ma è stata seguita da Mario Cusitore, che ha dunque cercato un confronto. Stando a quanto rivelano le anticipazioni, il corteggiatore l’ha dunque ripresa e portata in studio, dove è poi riuscito a strapparle un ballo, prenderla in braccio e addirittura baciarla.

Mario e Ida si sono poi successivamente rivisti in esterna. L’uscita è andata molto bene, tanto che è parso particolarmente evidente il feeling tra i due. L’esterna è dunque servita a riportare pace e serenità nella coppia, che ha dimenticato le segnalazioni e la lite conseguente del giorno precedente. In studio gli altri corteggiatori non sono intervenuti per commentare l’accaduto, né la scelta di Ida di perdonare Mario e l’ennesima segnalazione sul suo conto.

