Ida Platano e Alessandro/ Lieto fine a Uomini e Donne? Un numero di telefono…

Ida Platano e Alessandro lasceranno presto insieme Uomini e donne? La dama continua ad essere una protagonista indiscussa del trono over esattamente come Gemma Galgani che, nella puntata del 22 febbraio, si è lasciata andare ad un’inedita confessione. Dopo la fine della storia d’amore con Riccardo Guarnieri, incontrato proprio a Uomini e Donne e in cui aveva creduto fortemente, Ida è rimasta lontana dalla trasmissione per diverso tempo. Tornata nel parterre del trono over ha prima cominciato a frequentare Marcello Messina con cui è finita per una serie di incomprensioni e poi Diego Tavani.

Con quest’ultima, Ida sembrava pronta a lasciare definitivamente il programma, ma il ripensamento e i dubbi del cavaliere hanno annullato tutto. Smaltita la nuova delusione, la Platano si è rimassa immediatamente in gioco accettando di conoscere Alessandro, giunto in studio esclusivamente per lei. Tra i due, sin dal primo appuntamento, è andato tutto a gonfie vele. Nascerà il vero amore?

Ida Platano e Alessandro: i fan sognano il lieto fine a Uomini e Donne

Pur ammettenndo di stare bene con Alessandro e di essere gelosa dagli sguardi che lui rivolge alle altre donne, finora, Ida Platano non ha mai parlato d’amore. La dama, nei vari confronti in studio, ha parlato di attrazione e interesse reciproco specificando di non essere innamorata. Anche Alessandro non ha mai parlato d’amore spiegando, però, di voler continuare a conoscerla.

Dalle anticipazioni sappiamo che la conoscenza tra i due sta andando avanti, ma con una piccola battuta d’arresto. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, pare che Ida accetterà il numero di un altro cavaliere. In attesa di scoprire quale sarà la reazione di Alessandro, i fan sperano che per Ida arrivi il lieto fine.

