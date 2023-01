Ida Platano e Alessandro, storia inventata/ Deianira Marzano: “Tutta una farsa”

Ida Platano e Alessandro stanno insieme? Una soffiata social svelerebbe “la farsa”

Ida Platano e Alessandro Vicinanza si stanno vivendo sereni la loro storia d’amore tra viaggi, foto e video social. Gli spettatori di Uomini e Donne più maliziosi, però, hanno spesso pensato che la loro relazione potesse essere una montatura. A sostegno di questa accusa, arriva una soffiata a Deianira Marzano da parte di una persona che sostiene sia “tutta una farsa”.

L’esperta di gossip ha pubblicato sulla sua pagina, le dichiarazioni dell’utente: “Ho amicizie in comune con Alessandro e lui e Ida Platano, che millantano questo grande amore. In realtà hanno detto ad amici vicini che comunque stanno al gioco (perchè lei sa come funziona). Tanto non le costa nulla sono amici, si fanno un viaggio, si divertono e la manfrina va avanti. Infatti, se noti non si baciano mai”. Effettivamente, i due non hanno fatto molte foto in cui si baciavano e questo ha insospettito ancora di più Deianira.

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne si viene a sapere che Ida Platano tornerà in studio per avere un confronto con Riccardo Guarnieri, in merito a una sua intervista su di lei. Inoltre, sembra che la dama e il cavaliere abbiano cominciato a pubblicare video e foto in cui si baciano, come replica al gossip che parla di falsa storia d’amore tra loro.

Tutto questo ha fatto infuriare Deianira Marzano, fonte principale dei rumor su Ida Platano e Vicinanza, che dichiara: “La Platano mò fa le storie che si bacia… se stai bene con la persona con cui stai non hai bisogno di un confronto con il tuo ex, con cui ti sei confrontata mille volte da stremare anche la povera gente che ha seguito questo “libro cuore” scritto con i piedi. Detto ciò contento il tuo attuale “fidanzato” che a questo punto chiameremo Garrone protagonista del romanzo.” L’esperta di pettegolezzi conclude: “Un’ulteriore scusa anche per lui per apparire, così in paese è famoso…”

