Ida Platano e Alessandro, un figlio insieme dopo Uomini e Donne?/ Un commento scatena i fan!

Ida Platano e Alessandro Vicinanza festeggiano sei mesi d’amore e pensano a un figlio?

C’è chi credeva sarebbero durati pochi giorni insieme dopo Uomini e Donne, invece Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno festeggiato i loro primi sei mesi d’amore. L’ex dama del trono over ha celebrato questo traguardo con un video pubblicato su Instagram, che racchiude alcuni dei momenti più belli e romantici vissuti insieme al suo fidanzato. Un gesto che lo stesso Alessandro ha poi così commentato: “La mia felicità oggi è amarti ed essere amato..”

Quello di Vicinanza non è però stato l’unico commento degno di nota sotto al post-dedica di Ida. Se Gemma Galgani, grande amica dell’ex dama, ha scritto: “Momenti meravigliosi , grazie per averli condivisi con noi ! Un forte abbraccio a te ed Ale!”, ad attirare l’attenzione è stato tuttavia il commento di Armando Incarnato.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, l’indizio social fa impazzire i fan

“Senza la mia autorizzazione, non si fa niente belli miei!” ha scherzato il cavaliere sotto il post di Ida Platano, sua cara amica. L’ex dama ha così replicato: “Bello mio, senza il tuo consenso, facimm na creatura”. Le parole di Ida, che fanno cenno alla possibilità di fare un figlio con Alessandro, hanno scatenato i fan della coppia di Uomini e Donne. In tanti, infatti, sperano che Ida e Alessandro possano coronare il loro amore con un figlio, e le parole della dama, seppur chiaramente scherzose, accendono una speranza. D’altronde entrambi non negano di star vivendo un momento da favola, e se andrà avanti in questo modo non è da escludere che la coppia decida di passare alla fase successiva del rapporto.

