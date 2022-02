Ida Platano e Alessandro, Uomini e donne/ Crisi in corso dopo il colpo di fulmine?

Scoppia l’amore o la crisi tra Ida Platano e Alessandro nella nuova puntata di Uomini e Donne? Dopo aver pianto in studio ripensando alla storia vissuta con Riccardo Guarnieri e ammettendo di aver paura di non poter provare più quelle emozioni, Ida ha deciso di rimettersi immediatamente in gioco accettando di conoscere Alessandro, un ragazzo che, dopo averla vista in tv, ha deciso di chiamare la redazione per incontrarla personalmente. Sin dal primo appuntamento, tra Ida e Alessandro c’è stato un bel feeling. Tra i due ci sono già stati baci, abbracci e dimostrazioni che hanno convinto entrambi a portare avanti la conoscenza.

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, sia Ida che Alessandro hanno confermato la volontà di portare avanti la conoscenza e la dama non ha nascosto di provare fastidio di fronte ad alcuni atteggiamenti del giovane cavaliere come lo sguardo rivolto ad altra donne. Alessandro, scherzando, ha parlato di gelosia non trovando l’opposizione di Ida. Cosa accadrà, dunque, tra i due nella nuova puntata del dating show di canale 5?

Ida Platano e Alessandro, colpo di scena a Uomini e Donne?

Dopo la delusione vissuta con Diego Tavani, Ida Platano non ha alcuna intenzione di correre. La dama, infatti, nella scorsa puntata, ha ribadito di non essere innamorata pur ammettendo di provare qualcosa per Alessandro. I sentimenti, tuttavia, a quanto pare, sono ancora lontani. Tra Ida e Alessandro, dopo un’ottima partenza, a causa delle paure della dama, ci sarà una piccola crisi?

Dalle anticipazioni della registrazione dello scorso 10 febbraio che dovrebbe andare in onda oggi, pare che tra i due tutto proceda a gonfie vele. Nessuna crisi, almeno per il momento, tra la dama e il cavaliere che continuano a frequentarsi.

