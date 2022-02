Ida Platano e Alessandro, Uomini e Donne/ Dal colpo di fulmine all’amore?

Alessandro e Ida Platano continuano a frequentarsi e a raccontare i dettagli della loro conoscenza nello studio di Uomini e donne. Dopo aver chiuso la storia con Diego Tavani, la dama ha deciso di riprovare a cercare l’amore tuffandosi in nuove conoscenze. Nello studio di Uomini e Donne è così arrivato Alessandro che, dopo averla vista in tv, ha deciso di chiamare la redazione per avere la possibilità di conoscerla. Il primo incontro ha così convinto Ida a dare una possibilità ad Alessandro con cui, sin dal primo appuntamento, è scattato un bel feeling.

Tra sorrisi e dichiarazioni personali, Alessandro e Ida hanno trascorso una piacevole serata insieme che si è conclusa con un bacio. La dama e il cavaliere hanno così decido di continuare a conoscersi: cosa sarà accaduto negli ultimi giorni?

Alessandro e Ida Platano: scoppia l’amore a Uomini e Donne?

L’amore è ancora lontano, ma tra Alessandro e Ida Platano sta nascendo un sentimento. Nella scorsa puntata, quando si è accomodata al centro dello studio di Uomini e Donne, la dama ha ammesso di essere infastidita dagli sguardi che Alessandro rivolge ad altre donne. Lo stesso Alessandro ha svelato di aver visto la gelosia di Ida che non ha negato.

Tra i due sembrano esserci tutti gli ingredienti per l’inizio di una storia d’amore. La probabile coppia annunceranno presto la decisione di lasciare la trasmissione per provare a costruire una relazione stabile fuori? Per il momento, Ida e Alessandro si godono la frequentazione che sta procedendo a gonfie vele.

