Ida Platano e Alessandro, Uomini e Donne/ Dalla lite al weekend insieme

Ida Platano e Alessandro di nuovo protagonisti della puntata di Uomini e Donne in onda oggi? La dama e il cavaliere del trono over si stanno conoscendo da diverse settimane. Tra loro il feeling è stato immediato ed Ida, reduce da alcune delusioni sentimentali, ha deciso di rimettersi in gioco. Dopo i primi appuntamenti sereni, tra Ida e Alessandro sono cominciati i problemi. La dama non ha alcuna intenzione di iniziare una storia senza pensare ad un futuro insieme e, vivendo lontana da Alessandro, ha cominciato a chiedere al giovane cavaliere se sia disposto, in futuro, a trasferirsi.

Di fronte alla risposta di Alessandro che ha ammesso di non essere pronto a trasferirsi, Ida ha fatto un passo indietro. I due, poi, hanno comunque deciso di concedersi l’esclusiva, ma la situazione non è cambiata. Ida, infatti, ha ammesso di non vedere convinto Alessandro il quale, tuttavia, ha ribadito il proprio interesse rinunciando a conoscere una ragazza giunta in trasmissione solo per lui. Cosa accadrà oggi?

Ida Platano e Alessandro: weekend insieme per la svolta?

Come fanno sapere le anticipazioni della registrazione della puntata di Uomini e Donne in onda oggi pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, tra Alessandro ed Ida dovrebbero esserci nuovamente dei problemi. Tra i due ci sarà una nuova discussione a causa della poca fiducia di Ida la quale ammetterà di non fidarsi ancora totalmente di lui.

Dopo un nuovo confronto, i due balleranno insieme e annunceranno la decisione finale: trascorrere un weekend insieme per dare una svolta al loro rapporto. Sarà la mossa decisiva per capire se potranno stare insieme oppure no? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

