IDA PLATANO E ALESSANDRO, UOMINI E DONNE/ “Mi piace, avevo voglia di vederlo”

Procede a gonfie vele la conoscenza tra Ida Platano e Alessandro. “Ci siamo sentiti e avevo voglia di vederlo. Mi piace, c’è questo piacere forte nei suoi confronti ed è inaspettato”, spiega Ida che non nasconde il proprio entusiasmo. “E’ veramente tanto presente“, aggiunge la dama. “Anche lei è molto presente. Mi fa sentire vivo”, aggiunge Alessandro. Una novità inaspettata per Ida che, tuttavia, ha deciso di tuffarsi totalmente nella nuova conoscenza. Pur non volendo farli illusioni, ammette di aver trovato in Alessandro una persona che soddisfa anche le sue esigenze di avere accanto un uomo presente anche con una sola telefonata. “Ora voglio capire se è solo attrazione fisica o qualcosa di più”, aggiunge la dama. La conoscenza, dunque, continua: nascerà l’amore? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano e Alessandro, la conoscenza continua

Ida Platano ritroverà l’amore con Alessandro? La dama del trono over di Uomini e Donne, dopo aver pianto ripensando alle emozioni provate con Riccardo Guarnieri, ha deciso di non rinunciare a nuove conoscenze accettando l’invito di Alessandro, un ragazzo giunto in trasmissione esclusivamente per lei. Il primo incontro in studio ha convinto Ida a dargli una possibilità e il primo appuntamento ha confermato la prima impressione. Durante la prima cena insieme, tra Ida e Alessandro è andato tutto alla grande.

I due hanno trascorso una piacevole serata nel corso della quale non sono mancati i racconti delle precedenti esperienze, ma anche i momenti divertenti. Una serata bella che si è conclusa con un bacio che ha convinto Ida a portare avanti la conoscenza. Cosa sarà accaduto, dunque, durante il nuovo appuntamento?

Ida Platano e Alessandro: nascerà l’amore?

Dalle anticipazioni che circolano sul web pubblicate dal Vicolo delle News, pare che tra Ida Platano e Alessandro la conoscenza stia andando avanti a gonfie vele. Dopo le ultime delusioni vissute con Marcello prima e Diego Tavani dopo, Ida troverà in Alessandro l’amore che cerca e che spera di trovare?

La dama, per il momento, evita d’illudersi preferendo vivere la conoscenza con Alessandro giorno dopo giorno. Con il giocave cavaliere, tuttavia, pare ci siano le premesse per portare avanti un rapporto che potrebbe diventare importante. Andrà davvero così o nelle prossime puntate ci sarà una brusca frenata? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.



