Ida Platano e Alessandro, Uomini e Donne/ Esclusiva e weekend a Brescia: poi…

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Dalle anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, pare che al centro dello studio, oggi, torneranno ad accomodarsi Ida Platano e Alessandro. La dama e il cavaliere del trono over si frequentano da diverse settimane. Tra i due, nelle scorse puntate, ci sono state delle incomprensioni dovute alla distanza. Tuttavia, dopo qualche dubbio e paura, Ida e Alessandro hanno deciso di concedersi l’esclusiva.

Ida e Alessandro si sono visti spesso, ma finora, il cavaliere aveva sempre evitato di raggiungerla a Brescia per non invadere i suoi spazi e la sua vita. Dopo l’esclusiva, però, Alessandro ha deciso di fare anche questo passo, ma pare che le cose non siano andate nel migliore dei modi.

Ida Platano e Alessandro: storia finita a Uomini e Donne?

Ida Platano e Alessandro, sin dal primo appuntamento, hanno mostrato un forte interesse l’una per l’altro. Tuttavia, il tempo che hanno trascorso insieme a Brescia, sembra abbia portato a galla qualche incomprensione. Alessandro, infatti, nonostante il tempo trascorso con Ida a Brescia, non è ancora sicuro di poter costruire una storia con lei e, prima di prendere una decisione definitiva, ha chiesto del tempo alla dama.

Una richiesta che non è piaciuta alla dama che, in studio, prende le distanze da Alessandro fino alla decisione finale di chiudere definitivamente. Come reagirà Alessandro? Gianni Sperti e Tina Cipollari dalla parte di chi si schiereranno? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata.

