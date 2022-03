Ida Platano e Alessandro, Uomini e Donne/ La dama chiude? Una dichiarazione d’amore…

Ancora un colpo di scena nella storia tra Ida Platano e Alessandro. La frequentazione tra la dama e il cavaliere giunto in trasmisisone esclusivamente per lei va avanti da diverse settimane. Tra Alessandro e Ida c’è una forte attrazione, ma per il momento, sembra che i due abbiano obiettivi diversi. Se Alessandro ama vivere le cose giorno per giorno, Ida non nasconde di iniziare una storia per creare qualcosa d’importante. Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, tra Ida e Alessandro ci sono state anche delle discussioni a cui, però, è seguito un momento di passione dietro le quinte.

Dopo aver rinviato il weekend a Palermo che avevano organizzato, Ida e Alessandro avevano annunciato di volerlo fare in un secondo momento. Cosa accadrà, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi?

Ida Platano e Alessandro: tutto finito a Uomini e Donne?

Come svelano le anticipazioni della registrazione della puntata in onda oggi pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Ida Platano e Alessandro, oggi, dovrebbero tornare al centro dello studio per un nuovo confronto. I due saranno riusciti a partire per la Sicilia e a godersi un romantico weekend nella terra d’origine della dama del trono over?

Dalle anticipazioni sappiamo che per Ida e Alessandro il lieto fine è lontano. Oggi, salvo colpi di scena, la dama annuncerà la fine della frequentazione con Alessandro nonostante sia innamorata.

