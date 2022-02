Ida Platano e Alessandro, Uomini e Donne/ “La distanza è un problema…”

Prime incomprensioni tra Ida Platano e Alessandro. Dopo il momento dedicato a Diego Tavani e Gloria, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 23 febbraio, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Ida Platano e Alessandro. Tra la dama e il cavaliere tutto procede a gonfie vele, ma c’è un elemento che potrebbe mettere tutto in discussione ovvero la distanza. “La distanza comincia ad essere un problema”, esordisce Alessandro. “Per me la distanza non è mai stato un problema. Per lui sì. Io gli ho chiesto se, in futuro, potrebbe trasferirsi e lui ha risposto no”, ha spiegato la dama che ricorda come in passato abbia fatto tanti chilometri per amore.

Ida Platano e Alessandro/ Lieto fine a Uomini e Donne? Un numero di telefono...

A causa della distanza, Alessandro ed Ida riescono a vedersi a Roma quando raggiungono la capitale per le registrazioni. Ida, inoltre,ha notato alcuni dettagli che le stanno facendo nascere tanti dubbi.

Alessandro e Ida Platano, prima crisi a Uomini e Donne

“Lei mi manca quando non ci vediamo, ma la distanza per me è un problema“, puntualizza Alessandro. “In amore, la distanza non esiste”, sentenzia Gianni Sperti. “Io noto anche alcuni dettagli. In tre settimane non è mai venuto a trovarmi. Gli avevo chiesto di raggiungerlo e lui mi ha detto di vederci a Milano. Ti dico, però, che io vivo a Brescia e tu conoscevi la distanza che c’è tra noi da quando sei arrivato qui”, ribatte la dama di Uomini e Donne.

Ida Platano e Alessandro, Uomini e donne/ Crisi in corso dopo il colpo di fulmine?

Gianni Sperti e Tina Cipollari difendono Ida e puntano il dito contro Alessandro che si starebbe preparando a chiudere definitivamente la storia. Per Ida, poi, Maria De Filippi annuncia la presenza di un nuovo cavaliere, Daniele, giunto in trasmissione solo per lei, un ragazzo di 36 anni che, però, Ida decide di non trattenere giudicandolo troppo giovane per lei.

LEGGI ANCHE:

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 16 febbraio: Federica assente per febbre

© RIPRODUZIONE RISERVATA