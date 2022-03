Ida Platano e Alessandro, Uomini e Donne/ Nuova lite e addio definitivo?

Ida Platano e Alessandro protagonisti della prima puntata della nuova settimana di Uomini e Donne? Tra la dama e il cavaliere del trono over non è un periodo positivo. Dopo il feeling iniziale, i primi problemi hanno cominciato ad allontanare i due. Alessandro non nasconde i propri dubbi sulla distanza mentre Ida ha ribadito più volte di non considerare affatto un problema la distanza. Inoltre, la scelta della dama di concedergli l’esclusiva non ha entusiasmato Alessandro come la dama si aspettava portadola a lasciare lo studio seguita proprio dal cavaliere.

Cosa accadrà tra i due nella puntata in onda oggi? Cosa sarà accaduto al termine della scorsa puntata dietro le quinte? Nel corso della nuova puntata, secondo le anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina “Uominiedonneclassicoeover” pare che tra Ida e Alessandro ci sarà un nuovo litigio.

Ida Platano e Alessandro: amicizia o amore a Uomini e Donne?

In attesa di scoprire cosa accadrà tra Ida Platano e Alessandro nel nuovo appuntamento con Uomini e Donne, la dama ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale della trasmissione in cui ha parlato del rapporto con il cavaliere. Pur ammettendo di provare delle belle emozioni in sua compagnia, la dama non nasconde di aver paura di soffrire dopo le ultime delusioni che ha dovuto affrontare.

“In questo momento sto frequentando Alessandro e ho le mie paure, ma dovessi innamorarmi di lui tutti i miei timore sparirebbero, compreso quello della distanza. Per amore io fare di tutto, perché quando sono innamorata non ragiono più. Non mi fido ancora, ho bisogno di avere qualche piccola sicurezza, anche se poi le sicurezze in amore non ci sono mai […] ”, ha detto la dama.

