IDA PLATANO E ALESSANDRO, LITE A UOMINI E DONNE/ “Mi hai presa in giro”: Armando…

Scontro a Uomini e Donne tra Alessandro e Ida Platano. Al centro dello studio, la dama del trono over racconta di essere stata profondamente delusa da Alessandro. “Ieri al telefono mi hai presa in giro. Ridevi e dicevi il mio nome riferendoti al personaggio”, racconta la dama. Alessandro smentisce. Tra i due s’intromette così Armando Incarnato. “Non è che ti sei fatto prendere da Ida il personaggio? L’altra volta, quando si parlava del rapporto, con il sorriso hai detto ‘non abbiamo avuto un rapporto completo’ e ridevi. Stai facendo il personaggio con lei. La stai usando per fare il personaggio, ma fai attenzione perchè è una donna che non lo merita”, dice il cavaliere napoletano.

“Sbaglia perchè non vuole trasferirsi, sbaglia perchè vuole andare a fondo con te senza darti certezze, ma non puoi cambiare un uomo. Se non ti sta bene chiudi“, sbotta Gianni Sperti. “Tutte le tue frequentazioni hanno sempre lo stesso finale. Non puoi prentendere che un uomo colmi tutti i tuoi vuoti”, aggiunge ancora Tina Cipollari (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano e Alessandro sempre più distanti

Non c’è pace per Alessandro e Ida Platano. La conoscenza tra il cavaliere e la dama del trono over continua, ma i problemi sono all’ordine del giorno. Dopo aver espresso i propri dubbi sulla possibilità di trasferirsi in futuro, Alessandro non è più riuscito a conquistare la fiducia di Ida che non nasconde di avere molti dubbi nei confronti di Alessandro nonostante quest’ultimo sia giunto in trasmissione esclusivamente per conoscerla.

Ida che, da quando partecipa a Uomini e Donne ha vissuto storie importanti, in primis quella con Riccardo Guarnieri affrontando anche diverse delusioni, non ha alcuna intenzione di vivere la storia con Alessandro con leggerezza. La dama ha sempre ribadito di uscire con una persona cominciando di conseguenza una storia per poter costruire qualcosa di importante in futuro. Nei confronti del suo attuale pretendente, tuttavia, i dubbi sono davvero tanti.

Alessandro e Ida Platano: nuova lite a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 15 marzo, Ida Platano e Alessandro torneranno al centro dello studio per raccontare nuovi dettagli della loro storia. Tuttavia, il racconto non sarà indolore. Come svelano le anticipazioni della registrazione della puntata in questione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, la dama e il cavaliere discuteranno ancora. Nella lite tra i due sarà coinvolto anche Armando Incarnato.

In seguito alla discussione, Alessandro, furioso, lascerà lo studio, ma Ida lo seguirà. Dopo un nuovo confronto dietro le quinte, Ida e Alessandro torneranno in studio cancellando l’ennesima discussione con un ballo.

