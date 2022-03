Ida Platano e Alessandro, Uomini e Donne/ Resa dei conti? L’addio si avvicina…

Resa dei conti tra Ida Platano e Alessandro nell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne? Cosa accadrà nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5 tra la dama e il cavaliere? Dopo aver accettato di conoscere Alessandro, giunto in trasmissione esclusivamente per lei, Ida era rimasta piacevolmente colpita dal feeling immediato che l’aveva portata anche a baciarlo. La frequentazione dura da più di un mese, ma dopo l’idillio, sono cominciati i problemi. La distanza lascia perplesso Alessandro che, non essendo ancora innamorato, ha ammesso di non essere sicuro di voler una storia stabile con lei.

Ida Platano chiude con Alessandro a Uomini e Donne/ "Gli ho concesso l'esclusiva ma…"

Nella scorsa puntata, però, Ida ha deciso di concedere l’esclusiva ad Alessandro per provare a conoscersi meglio. Il cavaliere, tuttavia, non ha nascosto di avere dei dubbi e, di fronte alla sua titubanza, Ida non ha nascosto la delusione spiegando di pensare ad una chiusura definitiva della frequentazione.

Ida Platano e Alessandro: colpo di scena a Uomini e Donne?

Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne tra Ida e Alessandro? Nella puntata trasmessa ieri, la Platano ha lasciato in lacrime lo studio. Alessandro l’ha seguita, ma le telecamere non hanno ripreso il momento. La coppia sarà al centro della puntata nel corso della puntata in onda oggi per capire cos’è successo ieri dietro le quinte?

IDA PLATANO E ALESSANDRO, UOMINI E DONNE/ "Ci concediamo l'esclusiva per..."

Il lieto fine, per Ida e Alessandro, appare molto lontano. Sarà davvero così o ci sarà un colpo di scena che cambierà tutto tra la dama e il cavaliere del trono over? Lo scopriremo presto.

LEGGI ANCHE:

IDA PLATANO E ALESSANDRO, UOMINI E DONNE/ "Abbiamo dormito insieme, ma non siamo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA