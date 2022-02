IDA PLATANO E ALESSANDRO, UOMINI E DONNE/ Lite con Angelo: “Il numero di telefono…”

Il confronto tra Ida Platano e Alessandro che confermano l’intenzione di continuare a vedersi per conoscersi meglio viene interrotto da Angelo, un nuovo cavaliere del parterre maschile che racconta di essere stato offeso da Alessandro. Secondo quanto racconta Angelo, Alessandro lo avrebbe definito “mostro”. “Ti chiedo scusa per le parole usate, ma tu ci avresti provato con Ida”, spiega Alessandro. “Io ho solo detto alla redazione che mi interessavano Elena e Ida, ma sapevo che lei aveva occhi solo per te”, ha spiegato Angelo. La Platano conferma l’intenzione di non accettare il numero di telefono di Angelo e di voler continuare solo con Alessandro. Tra i due cavalieri va in scena un duro confronto che si conclude, poi, con le scuse di Alessandro ad Angelo per le parole usate (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano e Alessandro non solo stanno continuando a frequentarsi, ma il loro rapporto procede a gonfie vele. Dopo i primi appuntamenti e il primo bacio, la dama storica del trono over è sempre più convinta di voler portare avanti la conoscenza con Alessandro, giunto in trasmissione esclusivamente per lei. Partita con tanti dubbi, incertezze e paure per le delusioni sentimentali vissute negli ultimi mesi prima con Marcello e poi con Diego Tavani, Ida ha scoperto una persona che la rende serena e le regala dei momenti di spensieratezza. Oltre a vedersi ogni volta che ne hanno l’occasione, Ida e Alessandro trascorrono molto tempo al telefono.

Per la Platano, la presenza telefonica di un uomo è sempre stata importante e, con Alessandro, pare aver trovato anche quello. Serena e felice della conoscenza con il giovane cavaliere, Ida non si sbilancia anche se ammette che qualcosa comincia a provare.

Tra Ida Platano e Alessandro nascerà l’amore? Nelle scorse puntate, la dama del trono over di Uomini e Donne ha pianto ripensando al sentimento provato per Riccardo Guarnieri. Ida ha poi spiegato di aver paura di non poter provare più quel tipo di sentimento, ma con Alessandro qualcosa sta cominciando a muoversi.

Nello studio del dating show di canale 5, infatti, ha ammesso di essere infastidita da alcune cose. In particolare, di fronte ad alcuni sguardi di Alessandro verso altra donne non ha nascosto di essere infastidita. “E’ un po’ gelosa”, ha aggiunto Alessandro. Tra i due, dunque, sta nascendo un vero sentimento?



