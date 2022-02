Ida Platano e Alessandro, Uomini e Donne/ Spunta Ottavio: lei accetta il numero e…

Ida Platano e Alessandro tornano al centro dello studio di Uomini e Donne per svelare nuovi dettagli della loro frequentazione. La dama e il cavaliere del trono over stanno uscendo insieme da alcune settimane. Entrambi, sin dal primo appuntamento, hanno manifestato un forte interesse al punto da essersi scambiato un bacio. Una conoscenza che sta bruciando le tappe ma che sta affrontando anche i primi problemi. Alessandro, infatti, ha ammesso di essere preoccupato per la distanza non avendo intenzione di trasferirsi. Ida, però, ha puntualizzato come, per lei, la distanza, in amore, non sia mai stato un problema.

Ida Platano e Alessandro, Uomini e Donne/ "La distanza è un problema..."

Ciò che preoccupa, invece, la dama è la mancata curiosità di Alessandro di scoprire le sue abitudine quotidiane. La Platano, infatti, ha ammesso di essere infastidita dal suo mancato arrivo a Brescia. Alessandro, tuttavia, si è difeso ribadendo la sua volontà di portare avanti la conoscenza, ma una nuova nube potrebbe essere all’orizzonte.

Ida Platano e Alessandro/ Lieto fine a Uomini e Donne? Un numero di telefono...

Ida Platano e Alessandro: scoppia la crisi a Uomini e Donne?

Come fanno sapere le anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, nella puntata di Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro dovrebbero accomodarsi nuovamente al centro dello studio. Tra i due non mancherà la gelosia e una piccola discussione. Nonostante l’avviata conoscenza con Alessandro, infatti, Ida non sembra pronta a concedere l’esclusiva.

Nella puntata in onda oggi dovrebbe accettare il numero di telefono di Ottavio, un altro cavaliere, provocando così la reazione di Alessandro. TRa i due, infatti, ci sarà una discussione? Riusciranno a trovare nuovamente l’equilibrio di qualche giorno fa?

Ida Platano e Alessandro, Uomini e donne/ Crisi in corso dopo il colpo di fulmine?

