Ida Platano e Alessandro Vicinanza: amore a Parigi/ Dopo Uomini e Donne…

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: viaggio d’amore a Parigi

La storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza procede a gonfie vele. Dopo essersi conosciuti, frequentati e innamorati nello studio di Uomini e Donne, l’ex dama e l’ex cavaliere hanno deciso di viversi totalmente abbandonando la trasmissione dove sono già tornati come ospiti per raccontare i dettagli della loro relazione. Sempre più uniti e innamorati, dopo essersi concessi un primo viaggio a Miami, Ida e Alessandro hanno deciso di concedersi un viaggio nella città simbolo dell’amore ovvero Parigi.

Spensierati, felici e sorridenti, oltre a visitare le bellezze della capitale francese e a degustare il cibo francese, Ida e Alessandro hanno condiviso la propria felicità sui social mostrando ai fan qualche momento vissuto insieme. Dopo averli seguiti a Uomini e Donne, infatti, sono tanti coloro che continuano a farlo sui social dove Ida si è lasciata andare facendo una dedica al fidanzato.

Ida Platano e la dedica dopo il viaggio a Parigi

Dopo la storia importante vissuta con Riccardo Guarnieri con cui ci sono stati diversi alti e bassi, Ida Platano ha trovato in Alessandro Vicinanza la persona giusta con cui voltare definitivamente pagina. Accanto ad Alessandro ha ritrovato il sorriso e la voglia di credere fortemente nell’amore e nel futuro. Alessandro, non essendo padre, non ha mai nascosto di sognare un figlio. Ida, invece, mamma di Samuele, non ha mai chiuso totalmente le porte a tale possibilità.

Durante il viaggio a Parigi, dunque, sarà arrivata una promessa d’amore? Nel frattempo, nel pubblicare alcune foto dei momenti vissuti insieme ad Alessandro nella capitale francese, Ida ha scritto: “La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA