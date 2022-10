Ida Platano e Alessandro Vicinanza avvistati fuori da Uomini e Donne/ Cena romantica dopo la dichiarazione…

Ida Platano e Alessandro Vicinanza avvistati fuori a cena dopo Uomini e Donne

La registrazione di Uomini e Donne tenutasi ieri 30 settembre 2022 ha avuto per i fan dello show un colpo di scena. Alessandro Vicinanza, noto cavaliere del trono Over, ha confessato di essere innamorato di Ida Platano. Per chi non lo sapesse o ricordasse, Ida e Alessandro si sono frequentati per un po’ di tempo alcuni mesi fa. La loro storia sembrava procedere a gonfie vele fino a quando hanno iniziato a parlare di un futuro insieme e, dunque, di un possibile trasferimento di Alessandro a Brescia da Ida. La cosa ha creato in lui tentennamenti e la storia alla fine si è interrotta.

Alessandro nelle ultime settimane ha ritrovato Ida ma ha iniziato a frequentare Roberta Di Padua, tornata nello studio di Uomini e Donne pochi giorni fa. Pare però che Alessandro non abbia mai dimenticato la Platano e che alla fine Roberta lo abbia capito.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza di nuovo insieme?

Così ieri, nello studio di Uomini e Donne, Roberta ha spinto Alessandro a rivelare cosa prova per Ida e lui ha confermato di amarla. Il cavaliere si è dunque detto pronto a rifrequentare la Platano che, alla fine, ha accettato. La prova che i due sono usciti insieme subito dopo la registrazione di Uomini e Donne è arrivata nelle ultime ore grazie a Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha condiviso sul suo profilo Instagram la segnalazione di uno scatto che vede Alessandro e Ida a cena insieme. I due potrebbero raccontare il ‘risultato’ di questo incontro nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne che dovrebbe tenersi proprio oggi 1 ottobre.

