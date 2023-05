Ida Platano e Alessandro Vicinanza/ Dopo Uomini e Donne arriva la convivenza?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sempre più innamorati

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, dopo sei mesi d’amore, sono sempre più innamorati. Dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne per provare a costruire una storia, l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over hanno raggiunto il traguardo dei sei mesi mostrandosi sempre più uniti e complici sui social dove si mostrano spesso insieme. Ida che, in occasione del sesto mesiversario ha pubblicato un video con i momenti più belli vissuti con Alessandro, continua così a dividersi tra il lavoro, il ruolo di mamma e quello di fidanzata.

La Platano trova il modo per incastrare tutti i suoi impegni e non trascurare la relazione con Alessandro che, dopo la delusione vissuta per la fine della storia con Riccardo Guarnieri con cui aveva sperato anche in un ritorno di fiamma, ha ritrovato la fiducia nell’amore. Per la coppia, così, il futuro potrebbe essere davvero roseo.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: presto la convivenza?

Ida Platano, pur essendo siciliana, vive e lavora da anni a Brescia. Alessandro Vicinanza, invece, ha la sua base a Salerno e durante i primi sei mesi di relazione ha raggiunto spesso Ida per trascorrere tutto il tempo con lei. La coppia, così, approfitta dei weekend o dei ponti festivi per concedersi qualche viaggio d’amore o pochi momenti di romanticismo continuando a vivere la storia a distanza. Una storia che, tuttavia, sta diventando sempre più importante.

Quando Alessandro è a Brescia, infatti, si immerge totalmente nella vita della Platano che è mamma di Samuele a cui ha fatto conoscere il fidanzato. In futuro, dunque, la coppia potrebbe decidere di iniziare a convivere? Alessandro pare non aver problemi a trasferirsi a Brescia. La coppia, così, annuncerà presto la convivenza? I fan non aspettano altro.

