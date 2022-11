Ida Platano e Alessandro Vicinanza, é amore?/ Il gesto dopo Uomini e donne

Ida Platano e Alessandro Vicinanza escono da Uomini e donne: che succede dopo il trono over?

É amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, ultima coppia uscente di Uomini e donne? Questo è l’interrogativo nel sentiment web generale dei telespettatori del dating show di Canale 5, dal momento che i due ritrovati ex hanno lasciato il trono over di Uomini e donne dandosi l’esclusiva di coppia, nel tentativo di darsi una seconda chance in amore. E a rispondere al quesito di chi si chiede quale evoluzione stia avendo il legame dei ritrovati conoscenti intimi di Uomini e donne sono i diretti interessati in un intervento social ciascuno, su Instagram. Riattivatisi sui rispettivi profili Instagram, a diverse ore dalla messa in onda in TV della loro uscita di scena di coppia da Uomini e donne, la bresciana e il salernitano si lasciano immortalare in uno scatto di coppia ciascuno su Instagram, immagini dove si paleserebbero felicemente uniti.

IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA LASCIANO UOMINI E DONNE/ "Voglio viverti fuori"

“Ogni volta che mi guardi, nasco nei tuoi occhi”, scrive Ida Platano a corredo del suo post pubblicato su Instagram, mentre Alessandro Vicinanza scrive nella descrizione del suo stato social: “si chiama complicità ed é la capacità di guardarsi senza dover aggiungere altro“. E queste ultime dichiarazioni social, quindi, suggellerebbero l’unione reale tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che con i post del dopo-Uomini e donne appena pubblicati via Instagram potrebbero voler preludere all’ufficializzazione di un fidanzamento tra loro.

Uomini e Donne/ Anticipazioni 23 novembre: Ida e Alessandro lasciano il programma?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, amore o strategia di marketing?

Che sia amore certo o no, non sta all’occhio pubblico dirlo, ma sembra certo che Ida Platano e Alessandro Vicinanza si dicano oggi più vicini che mai. Nel sentiment web generale non manca comunque la voce dei detrattori, di chi si direbbe pronto a scommettere in un rientro dei due conoscenti intimi a Uomini e donne, in prospettiva di una rottura in amore pianificata al capolinea di una lovestory montata ad arte da Ida e Alessandro, per visibilità e marketing. Nel frattempo, in più tra i telespettatori attivi online tempestano la coppia uscente di Uomini e donne a suon di like e interazioni social di consenso. Insomma, la coppia vip sembra piacere molto.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Alessandro Vicinanza e Ida Platano tornano al trono over/Che succede?

© RIPRODUZIONE RISERVATA