Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi?/ La coppia fa chiarezza

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: nessuna crisi per la coppia

Nei giorni scorsi si è parlato di un presunta crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, coppia nata dentro il programma Uomini e Donne. La ex dama del trono aveva scritto un messaggio sibillino: “Deludiamoci con rispetto”, sono state le parole di Ida che hanno iniziato a far pensare al peggio ai fan della coppia.

Ma nelle ultime ore Ida e Alessandro hanno tranquillizzato i loro sostenitori: ieri sera, domenica 5 marzo, i due erano a cena fuori e tra una portata e un’altra hanno condiviso dei selfie sui social, testimoniando che tra loro non c’è nessuna crisi in corso. Inoltre questa mattina Ida ha pubblicato una storia su Instagram in cui porta il caffè ad Alessandro.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: l’ultima apparizione a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne dello scorso 14 febbraio Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono tornati in studio. Il loro ingresso ha scatenato l’ira di Riccardo Guarnieri, ex compagno di Ida, che ha insinuato che l’amore tra la donna e Alessandro sia solo “una pagliacciata”. “Farmi chiamare immaturo da uno che abita ancora con sua madre non lo accetto. Gloria se n’è andata? Ha fatto bene. Non ti permettere di nominare più la mia compagna e di giudicare il suo ruolo di madre sui giornali”, ha detto Alessandro difendendo Ida. Ma Guarnieri ha infierito: “Tu sei il mio scarto, vergognati, hai sputato su 5 anni di storia, vergognati”. Ida, su tutte le furie, ha replicato: “Sei irrisolto e non ti azzardare a dare del poveraccio al mio uomo”.

