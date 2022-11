Ida Platano e Alessandro Vicinanza lasciano insieme Uomini e Donne/ Colpo di scena: la reazione di Riccardo

Ida Platano e Alessandro Vicinanza lasciano Uomini e Donne insieme: le anticipazioni

Oggi 4 novembre 2022 si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne durante la quale non sono mancati colpi di scena. Oltre all’abbandono di una tronista, in studio c’è stato anche l’addio di due protagonisti assoluti del trono Over: Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA, UOMINI E DONNE/ Lei frena: "Devo capire..."

“Ida e Alessandro nella registrazione di oggi hanno lasciato il programma insieme!” annuncia la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover del sempre ben informato Lorenzo Pugnaloni. E spiega poi nel dettaglio cos’è accaduto in studio: “Ida non dice di essere innamorata, ma lo fa capire, Riccardo non ha parlato, mentre Roberta ha detto che secondo lei non sono innamorati. E Tina li ha attaccati.” Ida ricambierebbe dunque i sentimenti d’amore di Alessandro al punto tale da aver deciso di lasciare il programma insieme a lui e vivere fuori la loro storia d’amore. Come andrà?

Ida Platano, lite con Riccardo Guarnieri e Roberta a Uomini e Donne/ "Rassegnati..."

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono una coppia

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne scopriamo che Riccardo Guarnieri, storico ex di Ida Platano, non ha commentato la loro uscita dallo studio né avrebbe dunque avuto particolari reazioni, a differenza di Roberta secondo la quale i due non sarebbero realmente innamorati come professano.

Proprio nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi Alessandro ha lasciato lo studio in lacrime, dicendo di voler vivere la storia con Ida, ancora titubante su di lui. “Se lei non è più convinta di me e non mi vuole conoscere, allora io me ne vado oggi”, sono state le parole del cavaliere che però oggi ha visto il suo desiderio diventare realtà nel corso della nuova registrazione.

Uomini e donne, anticipazioni 3 novembre/ Ida e Alessandro, una farsa? La sentenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA