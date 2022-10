IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA/ Lite a Uomini e Donne con Roberta: “Il bacio…”

Roberta Di Padua tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Inizio scoppiettante della puntata di Uomini e Donne del 27 ottobre. Maria De Filippi chiama Alessandro Vicinanza al centro dello studio contro cui si scaglia immediatamente contro il cavaliere. “Non ti permettere mai più di dire che ti sono saltata addosso“, gli intima la dama a pochi centimetri da lui.

“Ci siamo baciati insieme e al ristorante ci hanno fatto spostare perchè i baci erano troppo passionali”, replica Alessandro. “Questo è diverso dal far passare Roberta come una mantide che si butta gli uomini”, commenta Tina Cipollari. Nella discussione tra Alessandro e Roberta, s’intromette Ida. “Lui ha paura di dire ciò che è successo realmente con lei“, dice la Platano scatenando la reazione di Tina. “Non fare passare Alessandro come il ragazzino che ha paura di Roberta“, dice la bionda opinionista mentre continua il botta e risposta tra i protagonisti del trono over (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: la relazione continua a Uomini e Donne

Dopo la dichiarazione d’amore di Alessandro Vicinanza, arriverà anche quella di Ida Platano? Secondo le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5, al centro dello studio, torneranno ad accomodarsi Alessandro Vicinanza e Ida Platano. Il cavaliere e la dama del trono over hanno ricominciato a frequentarsi dopo la dichiarazione di Alessandro che ha ammesso di essersi innamorato di Ida. Una confessione che ha spiazzato tutto lo studio di Uomini e Donne e fatto infuriare Roberta Di Padua.

La dama, tornata ufficialmente nel parterre, aveva creduto nella possibilità di avere un futuro con Alessandro che, però, pare non aver dimenticato la Platano che, pur ammettendo di non provare lo stesso sentimento, ha accettato di concedergli un’altra possibilità.

Ida Platano e Roberta Di Dadua: duro scontro a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in cui Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua annunceranno di essere usciti nuovamente insieme, al centro dello studio, torneranno ad accomodarsi anche Alessandro e Ida. La frequentazione tra i due continua anche se Ida non ha ancora dichiarato il proprio amore ad Alessandro.

Durante il confronto tra il cavaliere e la dama del trono over, un intervento di Roberta Di Padua, scatenerà l’ennesimo scontro tra quest’ultima e la Platano con cui non c’è mai stata simpatia. Come reagiranno Alessandro e Riccardo Guarnieri di fronte alla lite tra Roberta e Ida?











